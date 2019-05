Pokémon GO | in arrivo un evento a tema Detective Pikachu

Pokémon GO : in arrivo novità per le Uova e le scoperte straordinarie : Giocatori e fan di Pokémon GO a rapporto! Ci sono ottime notizie per tutti voi impegnati nel popolare gioco per mobile!Infatti, in un recente aggiornamento comparso in rete, il team di sviluppo ha annunciato novità in arrivo per le Uova e le scoperte straordinarie.Per quanto riguarda queste ultime, "a partire dal 1° maggio 2019 alle 13:00 PDT (GMT -7) e fino alla fine di giugno, avrai la possibilità di incontrare Lugia, Ho-Oh, Latias o Latios ...

Nuovi amiibo in arrivo per Pichu - Isabelle e dell'Allenatore di Pokémon : Se per caso non avete già abbastanza amiibo in casa, Nintendo si è presa il disturbo di realizzare tre nuove statuette, riporta Dualshockers. In particolare stiamo parlando degli amiibo di Pichu, Fuffy e dell'Allenatore Pokémon. Questi personaggi giungeranno presto sul mercato: la data è il 26 luglio 2019, in piena estate.Cosa ne pensate del lancio di questi Nuovi amiibo? Finiranno nella vostra personale collezione? Potete dare un'occhiata alle ...

Amici fortunati e nuove pose per l’avatar sono in arrivo in Pokémon GO : Da oggi gli allenatori di Pokémon GO avranno l'opportunità di diventare Amici fortunati e scoprire tante nuove pose personalizzate per il proprio avatar. La funzionalità Amici fortunati permette di rafforzare ulteriormente il legame con i migliori Amici in Pokémon GO, mentre le nuove pose personalizzate per l'avatar consentono di festeggiare la vittoria con un stile unico. L'articolo Amici fortunati e nuove pose per l’avatar sono in ...