MSI Immerse GH60 | recensione

hynerd

(Di lunedì 6 maggio 2019) Negli ultimi anni MSI è riuscita ad inserirsi molto bene nel mercato del gaming, sfoderando periferiche dall’aspetto e qualità importanti. Cosi come è altrettanto importante, sia nelle dimensioni che nel funzionamento, l’headset del produttore taiwanese, l’. Andiamo ad analizzarlo nel dettaglio. Aspetto e struttura Come prima anticipato le nuove cuffie MSI si presentano sin da subito, con una confezione dalle notevoli dimensioni che le protegge al suo interno. Oltre alle cuffie, troviamo uno splitter cuffie/microfono e una sacca per …L'articolo MSIdi Giuseppe Stecchi proviene da Hynerd.it.