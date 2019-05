Javier Zanetti a Taranto lancia una scuola calcio per bambini della città vecchia

Javier Zanetti a Taranto in visita per un progetto di promozione social : “Lo sport ha il potere di cambiare le cose anche a Taranto ”, è stato lanciato il progetto educativo “Sport4 Taranto ”, ideato da Dino Ruta docente in leadership e sport management all’Universita’ Bocconi di Milano, dalla sorella Angela Ruta, professionista tarantina, e da Lisa Ruta, che ha un ruolo di coordinamento. “Dopo le prime iniziative svolte nel 2017 e 2018 con importanti campioni dello sport ...

Neymar a Milano - pranzo 'interista' al ristorante Botinero di Javier Zanetti. VIDEO : Non sta dando spettacolo in campo poiché infortunato, certo è che Neymar ha sfruttato la sosta forzata dal calcio ritagliandosi del tempo libero anche in Italia. Già avvistato in due noti locali a ...