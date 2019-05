Il fallimento di Final Fantasy Versus 13 non è stata colpa di Nomura

eurogamer

(Di lunedì 6 maggio 2019) Il tanto atteso15, prima che uscisse sotto la direzione di Tabata, era in origine nato sotto il nome di13 e con la direzione di Tetsuya, rimembra Gamepur.Ebbene, come possiamo vedere,13 non ha mai visto la luce nonostante la lungimiranza del suo director, rimanendo in una costante fase di sviluppo che ha protratto senza ogni termine lo sviluppo di quello che è poi conosciamo come15.Di fatto il progetto13 venne annullato e lo sviluppo venne ripreso partendo da zero e con un nuovo director, ma in occasione di un'intervista Wan Hazmer, lead designer diXII prima eXV poi, sollevada ogni responsabilità circa ildi13.Leggi altro...

