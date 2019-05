Giulio Regeni | il supertestimone aggiunge un pezzo di verità sulla morte Ma sono ancora

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Un passo in avanti verso la. Ma un solo tassello non basta a ricostruire per intero il mosaico che ha per soggetto il rapimento e ladi, il cittadino italiano ucciso in Egitto all’inizio del 2016, e soprattutto a delinearne motivi e responsabilità. La testimonianza di un uomo che avrebbe ascoltato un funzionario della Amn el-Dawla (l’agenzia di sicurezza nazionale che fa capo al Ministero dell’Interno) ammettere il pedinamento e il sequestro del ricercatore di Fiumicello perché sospettato di essere una spia, rivelata da alcuni quotidiani, è stata acquisita nelle scorse settimane dagli inquirenti italiani. Di conseguenza, il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, e il pubblico ministero, Sergio Colaiocco, titolare del fascicolo, hanno inoltrato una nuova richiesta di rogatoria internazionale, l’ennesima, ai loro colleghi del ...

