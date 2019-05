Game of Thrones 8×04 | il quarto episodio de Il trono di spade | gli addii che non ti

tvzap.kataweb

(Di lunedì 6 maggio 2019) Doveva essere una puntata di passaggio. Sconfitto il Night King si contano i morti, si curano i feriti e ci si prepara per lo scontro con Cersei. E invece ildell’ottava stagione c’ha portato alcune perdite inaspettate e alcunieccellenti non solo in termini di vivi e morti.of, Gendry e Arya: not a lady L’inizia con le pire funerarie fuori dalle mura di Grande Inverno. Daenerys piange per Ser Jorah, Sansa appunta la spilla degli Stark sul corpo di Theon. La veglia funebre serve agli spettatori per vedere in faccia i sopravvissuti della Lunga Notte. Poi tutti a festeggiare! Il vino scorre a fiumi. Daenerys rende Gendry un figlio legittimo e lo nomina Lord Gendry Baratheon signore di Capo Tempesta. Questo è quello che mancava a Gendry per dichiararsi ad Arya. La cerca, la trova e“Non so come si fa il lord, a ...

trash_italiano : Game of Thrones capolavoro, mA VOGLIAMO METTERE LA STORIA DI PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE? - paulagonu : Alerta SPOILER: Brutal escena minuto 10:47 de Game of Thrones #Got8x03 #GameOfThornes - amnestyitalia : Cosa hanno in comune #GameofThrones e Arabia Saudita, Egitto o Burkina faso? Decapitazioni (Arabia Saudita), tortur… -