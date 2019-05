Forte vento | divelto il tetto dell' ospedale di Cittiglio

Roma - vento Forte. Chiuso il Bioparco : 21.24 Evacuato il Bioparco di Roma a causa del vento forte. Sul posto è intervenuta con diverse pattuglie la polizia locale. Da quanto si apprende, sarebbe stata la direzione a richiedere l'evacuazione e la chiusura per motivi di sicurezza. Diversi gli alberi e i rami caduti in strada e su auto in sosta. Tra questi sul Lungotevere degli Alberteschi e in viale del Castro Pretorio, sono stati centrati due taxi, ma fortunatamente senza provocare ...

Castellammare - Vento Forte e palo in bilico - rimossi alcuni striscioni della Juve Stabia a Corso Garibaldi : La festa della promozione in B delle vespe potrà avere inizio, ma non sarà possibile abbellire le strade della città con alcuni addobbi. Infatti, proprio stamattina nei pressi di Corso Garibaldi i ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per pioggia - neve e vento Forte : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato: per criticità idrogeologica lo Stato di Attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di ...

Maltempo e vento Forte : chiusa da SS36 del lago di Como a Teggiate : A causa di Maltempo e vento forte, la SS36 “del lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 140,000 al km 149,519 in località Teggiate Nuova in provincia di Sondrio. Sul posto è presente il personale Anas L'articolo Maltempo e vento forte: chiusa da SS36 del lago di Como a Teggiate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e vento Forte sul Garda : “Rimanete in casa e uscite solo se strettamente necessario” : “Le raffiche di vento continueranno ancora per alcune ore. Si consiglia di rimanere a casa e di uscire solo in caso di stretta necessità“: è l’appello lanciato dal Municipio di Lonato (Brescia) colpito insieme a Desenzano del Garda dalle avverse condizioni meteo. La Polizia locale di Desenzano ha chiesto ai bresciani di evitare di recarsi nella zona del lago. Per motivi di sicurezza, il Comune di Lonato ha disposto la chiusura ...

Vento Forte - disagi e caos al Colombo : caos al Colombo per il maltempo. Alture e entroterra imbiancato. Temperature in picchiata per l’ondata di freddo.

Vento Forte - voli dirottati a Genova : Genova, 5 MAG - Temporali, grandine, Vento forte con raffiche di burrasca, neve, netto calo delle temperature: nelle ultime ore la Liguria è stata battuta da correnti settentrionali che hanno '...

Lago di Garda in tempesta - vento Forte e onde alte : le immagini da Desenzano sono impressionanti : Il vento sferza violentemente le acque del Lago di Garda, generando una vera e propria mareggiata. Ma è tutta l’area ad essere stata fortemente interessata dal maltempo. Vigneti e alberi abbattuti, serre di vivai scoperchiate e prati di erbai sferzati dalla furia dei vortici d’aria. sono i primi effetti, segnalati dai tecnici Coldiretti, della perturbazione con pioggia e forte vento che in queste ore si sta abbattendo in Lombardia sul ...

Maltempo - l’Uragano Artico flagella l’Italia : Domenica 5 Maggio con freddo - neve e Forte vento [FOTO e VIDEO] : Fa freddo e infuria il Maltempo come in pieno inverno stamattina – Domenica 5 Maggio – al Nord Italia e in Toscana, dov’è arrivato l’Uragano Artico ampiamente annunciato nei giorni scorsi, mentre abbiamo temperature ancora miti sulle Regioni Adriatiche con +17°C a Rimini, +18°C a Pescara, +20°C a Bari, Lecce e Termoli. L’aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico ha però raggiunto il Nord, dove in pieno ...

Pesante allerta Meteo della Protezione Civile : in arrivo temporali - neve a bassa quota e vento Forte : Una vasta e profonda area perturbata proveniente dall’Europa settentrionale raggiungerà il Mediterraneo centro-occidentale determinando, a partire dalle prossime ore, un generale peggioramento delle condizioni metereologiche anche sul nostro Paese, con l’innesco di un’intensa ventilazione, precipitazioni sparse, una sensibile diminuzione delle temperature ed il ritorno della neve, anche a quote relativamente basse, al Centro-Nord. Sulla base ...

Allerta Meteo Campania : Forte vento e mare agitato : La Protezione Civile della Regione Campania informa che dalle 8 di domani mattina e per l’intera giornata , ossia fino alle 23.59, si determineranno condizioni Meteo tali da determinare un’Allerta per vento e mare. In particolare – si spiega in una nota – sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele ...

Forte vento in arrivo - rinviato l'Open Day nella Caserma dei Carabinieri di Albenga : A causa delle previste eccezionali condizioni metereologiche avverse su tutta la regione, con temporali, freddo e venti oltre i 50 km/h, anche per salvaguardare la sicurezza di tutti, l 'open day ...

Allerta Meteo Veneto : avviso di criticità per neve - pioggia e vento Forte : La Protezione civile del Veneto ha diffuso un’Allerta Meteo che consiste nella dichiarazione della fase operativa di attenzione per neve sulle zone montane e pedemontane dalle ore 18 di domani alla mezzanotte di lunedì 6 maggio. A livello locale, si potra’ variare in preallarme o allarme, a seconda dell’intensita’ dei fenomeni. Per criticita’ idrogeologica viene decretato lo stato di attenzione (anch’essa con ...