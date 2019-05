5G o non 5G? Qualcomm Snapdragon 865 potrebbe arrivare in due varianti

Conte : "Su 5G pretendiamo sicurezza da tutti - non solo dalla Cina" : Sul 5G l'Italia pretende sicurezza da tutti e non solo dalla Cina . A dirlo è il premier Giuseppe Conte in visita a Pechino alla vigilia della sua partecipazione alla sessione plenaria del secondo ...

Al lavoro per l’iPhone 5G ma sempre in super ritardo e nonostante l’aiutino di Samsung : Tutto si muove nella direzione di un iPhone 5G, anche se non così velocemente come richiederebbe il mercato mobile attuale. L'azienda di Cupertino, dopo aver seppellito l'ascia di guerra con Qualcomm, avrebbe avuto anche il tempo di trovare un partner ulteriore per la fornitura di chip con supporto alle connessioni ultra-veloci, un vero e proprio collaboratore d'eccezione perché suo acerrimo nemico ossia Samsung. L'iPhone %g, quando verrà ...

Linux on DeX di Samsung si aggiorna e ora supporta Galaxy S10/S10+/S10e/S10 5G e non solo : L'app Linux on DeX, annunciata da Samsung lo scorso anno, sta ricevendo un aggiornamento che la rende disponibile per altri dispositivi Galaxy. L'articolo Linux on DeX di Samsung si aggiorna e ora supporta Galaxy S10/S10+/S10e/S10 5G e non solo proviene da TuttoAndroid.

Il 5G probabilmente non sarà la connettività principale fino al 2023 : Per la connettività 5G probabilmente ancora una volta ci vorranno circa 4 anni perchè diventi la connettività più diffusa tra gli smartphone. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il 5G probabilmente non sarà la connettività principale fino al 2023 proviene da TuttoAndroid.

Le automobili saranno connesse con il wifi e non con il 5G. Per ora : Il 17 aprile il Parlamento Europeo ha deciso di supportare uno standard di comunicazione tra automobili basato sulla tecnologia wifi, anziché sul nuovo protocollo 5G per le telecomunicazioni mobili. L'...

La Germania ci ripensa su Huawei : non c'è motivo di escluderla dal 5G : La Germania non ha intenzione di escludere il gigante della tecnologia Huawei dalla gara per le reti 5G del Paese, in assenza di "indicazioni concrete" contro il gruppo di Shenzhen. Lo ha dichiarato al Financial Times il presidente dell'agenzia federale di Internet, il Bundesnetzagentur, Jochen Homann. La posizione che l'agenzia ha preso, ha spiegato, è che "nessun fornitore di attrezzature, incluso Huawei, dovrebbe o potrebbe essere ...

Rimandato LG V50 ThinQ 5G : tecnologia non ancora pronta? : Dovranno aspettare gli utenti che pensavano di acquistare a stretto giro il top di gamma LG V50 ThinQ 5G, atteso per il mercato coreano il 19 aprile ad un prezzo di poco inferiore ai 1000 euro (rispetto al cambio valuta attuale). È stato proprio il produttore a darne l'annuncio, palesando la necessità di un altro po' di tempo per perfezionare la nuova tecnologia di rete. L'azienda ha di recente dichiarato di aver lavorato a stretto contatto con ...

Germania - Authority tedesca non esclude Huawei dalla gara per le reti 5G : Nessuna esclusione nonostante le pressioni Usa. È questa la posizione della Germania che ha deciso di consentire alla cinese Huawei di competere alle gare sull'allestimento di reti e impianti 5G ...

Germania lascia Huawei in gara sul 5G : "non escludiamo nessuno" : Roma, 15 apr., askanews, - Anche la Germania consentirà che la cinese Huawei competa alle gare sull'allestimento di reti e impianti 5G, a dispetto delle pressioni degli Stati uniti per una sua ...

5G - Berlino non esclude Huawei Tra Merkel e Trump è sfida totale : La Germania non esclude il gigante cinese dalla gara per le reti 5G. Ormai la sfida tra Merkel e Trump è totale: dalla difesa ai dazi fino agli affari di Berlino con Mosca e Pechino Segui su affaritaliani.it

Il Samsung Galaxy S10 5G non si connette in 5G? L’incredibile paradosso : Potrebbe sembrare una barzelletta ma non lo è: i primi possessori di un Samsung Galaxy S10 5G sudcoreani, ossia nella madrepatria del produttore asiatico, starebbero sperimentando dei seri problemi proprio con la connessione ultra-veloce del nuovo top di gamma. Quest'ultima cadrebbe rovinosamente in più di un caso e per questo motivo non resterebbe altro da fare se non accontentarsi della navigazione in 4G LTE. Una vera disdetta per chi ha ...