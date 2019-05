MotoGP | GP di Spagna 2019 | Andrea Iannone non correrà! Fatale la botta alla caviglia

oasport

(Di domenica 5 maggio 2019)è costretto a dare forfait per il GP di, quarto round del Mondiale di, in seguitorovinosa caduta rimediata in curva 11 della quarta sessione di prove libere di ieri che ha provocato un forte doloresinistra.Già ieri erano sorte forti preoccupazioni riguardo la presenza del pilota Aprilia nel Gran Premio odierno, e anche se gli ultimi accertamenti e l’esame della TAC hanno escluso lesioni e fratture, i medici del circuito non lo hanno reputato idoneo a poter partire per la corsa.Persarà il primo GP saltato dal finale del Mondiale 2016 quando si lesionò una vertebra cadendo nell’appuntamento di SIlverstone, ma dovremmo rivederlo tranquillamente in pista nel prossimo appuntamento di Le Mans, tra due settimane. L’unica Aprilia che prenderà il via oggi sarà quindi quella del compagno Aleix ...

SkySportMotoGP : ?? A Jerez de la Frontera continua ?????????? la sfida infinita tra Italia e Spagna in @MotoGP #SpanishGP ???? #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ? Una qualifica storica per il @sepangracing ? - SkySportMotoGP : ?? Una pole da record per @FabioQ20 ? -