Moto2 | GP Spagna | vince Baldassarri 2° Navarro | 3° Fernandez

Moto2 - GP Spagna 2019. Lorenzo Baldassarri : “Bellissima vittoria - il weekend era partito male ma poi…” : Lorenzo Baldassarri ha vinto il GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale Moto2. Il pilota italiano si è imposto a Jerez, ha infilato il terzo successo stagionale su quattro gare disputate e ha allungato in testa alla classifica generale: il marchigiano ora cerca la fuga verso il titolo iridato, il cammino è appena incominciato ma i segnali arrivati in questi primi due mesi di gare sono stati estremamente confortanti. Lorenzo Baldassarri ha ...

VIDEO Moto2 - la maxi-caduta nel GP di Spagna 2019 : 14 piloti a terra! Nessuna grave conseguenza : Grande spavento, ma per fortuna Nessuna grave conseguenza nel corso della gara di Moto2 del GP di Spagna 2019 a Jerez. Una maxi-caduta ha coinvolto ben 14 piloti a 23 giri dalla conclusione, obbligando i commissari ad esporre la bandiera rossa. Per fortuna Nessuna grave conseguenza fisica per nessuno degli sfortunati centauri. La competizione è poi ripresa regolarmente ed è stata vinta dal leader del Mondiale Lorenzo Baldassarri. VIDEO: LA ...

Moto2 - GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Lorenzo Baldassarri vince ancora e allunga nel Mondiale! Marini 8° - Bulega 9° : Lorenzo Baldassarri trionfa anche a Jerez de la Frontera e va in fuga nel Mondiale di Moto2 grazie al terzo successo stagionale su quattro gare disputate. Il marchigiano del Team Flexbox HP 40 ha bissato la vittoria della passata edizione con una condotta di gara esemplare, rimediando ad un inizio di fine settimana travagliato con grande carattere e consapevolezza nei propri mezzi. Il nostro portacolori ha regolato di 0.359 lo spagnolo Jorge ...

Moto2 - GP Spagna 2019 : warm-up. Alex Marquez precede Thomas Luthi - gli italiani rincorrono : Alex Marquez (KAlex Eg 0,0 VDS) ha fatto segnare la migliore prestazione nel corso del warm-up del Gran Premio di Spagna 2019 di Moto3. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso i venti minuti del turno mattutino con il crono di 1:41.582, precedendo lo svizzero Thomas Luthi (KAlex Dynavolt) per appena 14 millesimi. Terza posizione per l’australiano Remy Gardner (KAlex Onexox) a 0.218, quarta per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) con un ...

LIVE Moto2 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale. Alex Marquez vola nel warm-up - dalle 12.20 la gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale Moto2 e primo atto del lunghissimo tour europeo del Motomondiale. Si corre sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera, il quale ospita il GP iberico ininterrottamente a partire dal 1989 ed è molto utilizzato dai team per effettuare i test grazie al clima rovente di questa zona del sud della Spagna. Per la classe mediana si ...

Moto2 - GP Spagna : pole per Jorge Navarro. Bulega e Baldassarri in seconda fila : C'è Navarro in pole position. Con la Speed Up e contro l'esercito delle Kalex che monopolizzano gran parte della griglia in Moto2. La seconda soddisfazione giornaliera di Luca Boscoscuro, patron del ...

VIDEO Moto2 - Highlights Qualifiche GP Spagna 2019 : sintesi ed immagini salienti : Le immagini più belle e la sintesi delle Qualifiche del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della Moto2. La pole position è andata a Jorge Navarro. GLI Highlights DELLE Qualifiche DELLA Moto2 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI

Moto2 - risultato qualifiche GP Spagna 2019 : Jorge Navarro è in pole position - Bulega 5° davanti a Baldassarri : Lo spagnolo Jorge Navarro si conferma in stato di grazia dopo il sorprendente podio di Austin e conquista la prima pole position della carriera in Moto2 nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa stagionale del Motomondiale. Il portacolori della Speed Up ha firmato il record della pista di Jerez de la Frontera con un notevole 1’41″182 ottenuto nelle prime battute del Q2, rifilando 91 millesimi al connazionale iberico Alex Marquez ( ...

Moto2 - risultato FP3 GP Spagna 2019 : Remy Gardner abbatte il record della pista - grande ritorno di Nicolò Bulega : Remy Gardner (ONEXOX TKKR SAG Team) fa segnare il tempo di 1.41″393 e abbatte il record della pista sul circuito di Jerez durante la terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP di Spagna 2019 del Mondiale di Moto2. Il figlio d’arte australiano precede di 109 millesimi lo spagnolo Alex Marquez (Marc VDS) e la Kalex Team Gresini del britannico Sam Lowes. In particolare, nel tempo dello spagnolo salta agli occhi il ...

Moto2 - GP Spagna : Navarro conquista le Libere - giornata no per Baldassarri : Un campanello d'allarme. La prima giornata di prove di Baldassarri è andata tutta storta. Fermo per gran parte del primo turno, causa problemi elettronici, ripetuti,, il romagnolo è anche caduto in ...

LIVE Moto2 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : tra poco il semaforo verde per le prime libere della Moto2 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del venerdì della Moto2 per quanto riguarda il Gran Premio di Spagna 2019. La classe mediana è pronta all’esordio sul circuito andaluso di Jerez de la Frontera, per il quarto appuntamento della stagione. La pista spagnola è una delle più conosciute da team e piloti, dato che si disputano diverse sessioni di test e anche martedì la Moto2 (assieme alla Moto3) sarà impegnata in una intensa giornata di ...