Corriere : Atterraggio d'emergenza per un jet in fiamme, cinque passeggeri feriti - IAmJamesTheBond : Un aereo della Russian Airline Aeroflot atterra in fiamme all'aeroporto Sheremetyevo a Mosca. - TelevideoRai101 : Mosca, atterra aereo in fiamme: 1 morto -