LIVE MotoGP | GP Spagna 2019 in DIRETTA | warm-up in tempo reale | Valentino Rossi e

oasport

(Di domenica 5 maggio 2019) Buongiorno e bentrovati alladel-up del GP di, quarta prova del Mondialedi. Sul tracciato di Jerez de la Frontera andrà in scena una gara molto interessante nella quale saranno i particolari e forse i gradi centigradi a fare la differenza.La riasfaltatura del circuito andaluso infatti ha cambiato i riferimenti per i piloti e la presenza o meno del sole potrebbe mutare sensibilmente illlo di grip. Per questo i team dovranno essere abili a trovare la messa a punto ideale e quest’ultimo turno prima della corsa sarà fondamentale proprio per avere maggiori certezze. Si profila uno scontro tra Ducati ed Honda. Le Rosse su questo circuito hanno dimostrato di andar forte ed al di là del piazzamento delle qualifiche è il passo gara dimostrato a far pensare che Andrea Dovizioso (quarto) possa concorrere per il successo. Non sarà facile. Marc ...

zazoomnews : LIVE MotoGP GP Spagna 2019 in DIRETTA: orario della gara e come vederla in tv e streaming su Sky e TV8 - #MotoGP… - infoitsport : LIVE MotoGP, GP di Spagna: Libere 4 e Qualifiche - giovannizam : #MotoGP in #diretta su @Moto_it le parole di @FabioQ20 dopo la strepitosa pole #SpanishGP -