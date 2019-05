Il VAR salva un Napoli soporifero | il Cagliari esce a testa alta

"Sindacato unico non vuol dire unità dei lavoratori. Un accordo per salVARe una gloriosa macchina degli affari!". Intervento di Federico ... : ... l'economia, peccato che l'economia non sia in ripresa dopo la distruzione dell'art 18 o dopo la soppressione delle Province, peccato che i contratti a tempo indeterminato non siano cresciuti a ...

DIETRO LE QUINTE/ Il piano di Pd e FI per salVARe il Governo : Il Governo sembra poter saltare da un momento all'altro per lo scontro M5s-Lega? Escluso, perché saranno le opposizioni a puntellarlo

Giovanni si ammala - i colleghi gli regalano le ferie per salVARlo dal licenziamento : A un anno dalla pensione, Giovanni Paladino, 61 anni, operaio nel settore delle manutenzioni meccaniche, si è ammalato. Hanno cominciato a lacrimargli gli occhi, sentiva un dolore sempre più forte, poi la vista si è annebbiata. Si trattava della lesione e della perforazione della cornea. Nell’agosto 2017 si è messo in malattia, e ci è rimasto fino a marzo. Per la sua anzianità aveva il diritto di restare a casa 10 mesi, poi c’erano ...

Teatro Sociale di Amelia : un grido d'aiuto per un bene da salVARe : ... ha ospitato tutte le maggiori opere liriche del repertorio italiano settecentesco ed ottocentesco, con la partecipazione dei più grandi artisti italiani e stranieri, nonché spettacoli di musica ...

Comuni : Gelarda (Lega) - 'Partinico si può salVARe - pronti a governare' : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - "Partinico si può salvare, con la Lega siamo pronti a dare un buon governo alla città”. Lo dice Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali del partito guidato da Matteo Salvini e candidato alle elezioni europee del 26 maggio nel collegio Sicilia e Sardegna, commen

Sardegna : Orolio - un nuraghe da salVARe [VIDEO] : Nel regione del Marghine, sopra le colline di Silanus dimora uno dei Nuraghi meglio conservati dal tempo, ma che necessita di interventi urgenti: nelle immagini catturate dal drone di Corrado Mascia, possiamo ammirare il nuraghe Orolio, chiamato anche Madrone, un suggestivo monumento archeologico. L'articolo Sardegna: Orolio, un nuraghe da salvare [VIDEO] sembra essere il primo su Meteo Web.

La bambina spiega agli adulti come salVARsi da un attacco armato : il racconto è da brividi. E il video vi farà riflettere : “Se qui arrivasse una persona armata, sareste tutti morti“. È l’inizio del racconto di una bambina di fronte a un gruppo di adulti, dipendenti di un’azienda, riuniti in una lezione di team building in caso di attacco armato negli uffici. “Se parlate ad alte voce, l’aggressore vi scopre. Per questo a volte giochiamo a chi sta in silenzio il più a lungo possibile. Potete provare a proteggere i vostri amici ...

Far 'morire di fame' il cancro/ Un meccanismo che può salVARe la vita : Scoperto un meccanismo per far 'morire di fame' il cancro. Una svolta nello studio per ora effettuato sui topi ma presto adattato anche sull'essere umano.

Lotta alle bottigliette usa e getta : ecco le sfere d'acqua commestibili che ci aiuteranno a salVARe l'ambiente : Il risultato è che, se da una parte i grandi eventi sono un toccasana per l'economia e la socialità di una metropoli, finiscono per essere un disastro dal punto di vista dell'inquinamento ambientale .

Radio Radicale : Ars approva mozione - Cracolici 'dalla Sicilia appello per salVARe emittente' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - “Dalla Sicilia parte un appello in difesa di un pezzo di storia della democrazia italiana, e in quella storia c’è anche Radio Radicale. Una storia di libertà e di pluralismo che deve andare avanti”. Lo ha detto Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD e primo

Milan - Gattuso e il ritiro : l'ultimo tentativo per salVARe la stagione : MilanO - Un costante processo di scollamento che alla fine ha portato alla decisione estrema di un ritiro punitivo lungo cinque giorni . Inizia oggi pomeriggio la permanenza della squadra rossonera a ...

Volley - i migliori italiani delle FINALI dei play-off di Superlega : Lanza e Colaci protagonisti - KoVAR si salva nel disastro Lube : Solo Perugia o quasi nella prima sfida della serie di finale dei play-off scudetto in Superlega. La Sir Safety, dopo aver sofferto le pene dell’inferno in semifinale, ha dominato gara-1 tra le mura amiche ed è partita con il piede giusto nella sfida che vale il campionato. Ecco gli italiani che hanno ben figurato al PalaBarton: FILIPPO Lanza. Riserva per gara-1 di finale la sua migliore gara nei play-off. Sembra lontana anni luce gara-4 di ...

SalVARe il pianeta e/o salVARci dall’atrofia digitale. Moralità difficili : C’è qualcosa che ho capito meglio leggendo il libro di saggi La fine della fine della terra di Jonathan Franzen (Einaudi, pp. 208, euro 18,50), libro in cui a volte si ragiona e a volte si racconta. Non ho potuto evitare di riflettere sul suo raccontare e ragionare. Quanto ad attitudini narrative, p