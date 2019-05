Il Napoli è matematicamente secondo con tre giornate di anticipo | è fallimeeeeeeento

ilnapolista

(Di domenica 5 maggio 2019) È fallimeeeento. È fallimeeeento. È fallimeeeento. È fallimeeeento. È fallimeeeento.È il refrain che certifica il clima lunare di. La squadra di Ancelotti conquista la matematica certezza delposto con tredi. Mentre buona parte dei tifosi in città – è bene ribadire in città, perché chi vive fuori (in larga parte) la pensa diversamente.A dispetto degli scettici di inizio stagione, ilè sempre stato sicuro delposto. Praticamente da ottobre. E questo in parte ha condizionato la stagione degli azzurri. Che hanno centrato due traguardi storici: l’ottavoposto in Serie A della storia del; e la seconda volta di due secondi posti consecutivi: era successo soltanto ai tempi di Maradona.Un traguardo che ad altre latitudini sarebbe stato festeggiato con lo stadio pieno. Stasera al San Paolo non si è arrivati a ...

