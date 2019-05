GF16 | Accesa discussione tra Mila Suarez e Gennaro | scappano dalla camera gli altri

blogitalia.news

(Di domenica 5 maggio 2019) Questa notte un’trafa fuggirei coinquilini Dopo giorni di finta indifferenza all’interno della casa del Grande Fratello, traè arrivato finalmente il momento del confronto. I due ragazzi, all’inizio di questa esperienza, si sono molto avvicinati tra di loro. Con il passare dei giorni, …tragliinquilini at BlogItalia.News.

gian_ivana : RT @NograzieNo: Per me l’interesse è calato tantissimo comunque, ho la diretta accesa in sottofondo solo per vedere se parlano di Ivana #G… - _anchefragile : RT @AncheNoGrazie: Per me l’interesse è calato tantissimo comunque, ho la diretta accesa in sottofondo solo per vedere se parlano di Ivana… - macianaPy : RT @AncheNoGrazie: Per me l’interesse è calato tantissimo comunque, ho la diretta accesa in sottofondo solo per vedere se parlano di Ivana… -