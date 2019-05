Billions | questa non è una serie per pigri Vietato distrarsi O ti perdi

elle

(Di domenica 5 maggio 2019) ... sapete che gli autori sanno farci sembrare molto cool anche una pizza; quest'anno, quando Wags dice ad Axe 'Fratello mio' come l'italiano fosse la lingua più cool del mondo, mentre da noi i rapper ...

lasoncini : anche questa settimana ho imparato una cosa dalla puntata di Billions - AntonioGuidi : RT @MauroDeMarco: Basta draghi. La serie più figa, sebbene non per tutti, da qualche anno a questa parte è #Billions - Cindy20092 : RT @MauroDeMarco: Basta draghi. La serie più figa, sebbene non per tutti, da qualche anno a questa parte è #Billions -