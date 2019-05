Alex Maria Montresor sta meglio | Ho combattuto come un guerriero

huffingtonpost

(Di domenica 5 maggio 2019) “Ciao a tutti, scusate se non vi ho aggiornato per un po’ di tempo, ma con mamma e papà, assieme a tutti i medici e infermieri che mi hanno premurosamente curato in questo periodo, abbiamo deciso di essere concentrati sulla mia ripresa senza permetterci alcuna forma di distrazione”. Il piccolofirma una nuova lettera apparsa sui social. Il bimbo, affetto da una rara malattia genetica, adesso stae i genitori, che gestiscono la pagina Facebook a lui dedicata, hanno deciso di parlare agli utenti, che lo hanno sostenuto nella ricerca di un midollo osseo compatibile."Non è stato semplice", continua, "sono stato lontano da tutto e da tutti, ma adesso che il catetere venoso centrale, collegato al mio cuoricino per permettere l’infusione dei farmaci oltre che delle cellule staminali di papà, è stato tolto ed ...

