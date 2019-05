Traffico Roma del 04-05-2019 ore 17 | 30

romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2019) VIABILITÀSABATO 4 MAGGIOORE 17:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI…SCORREVOLE IN QUESTO PRIMO SABATO DI MAGGIO, SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE VIA DEL PIGNETO CHIUSA A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI. CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI. ATTENZIONE ALLA SEGNALAETICA PROROGATI FINO AL 25 MAGGIO I LAVORI IN VIA DI BOCCEA TRA VIA MINGAZZINI E VIA DI SELVA CANDIDA . RESTANO COSI’ DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA. INFINE PER CHI VIAGGIA IN TRENO ANTICIPIAMO CHE DOMANI DOMENICA 5 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA-FORMIA-NAPOLI , PER IL DISINNESCO DI ...

