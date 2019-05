Per il reddito di cittadinanza «tesoretto» fino a 1 | 8 miliardi

Domande reddito di cittadinanza - suPerata quota 1 milione : ora obiettivo lavoro : Le Domande all’Inps al fine di prendere il reddito di cittadinanza hanno raggiunto quota un milione (1.016.977) ma ora arriva la fase più difficile per il governo: inserire al lavoro i beneficiari della misura senza occupazione. Per questa fase che dovrebbe partire con la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di chi riceve la Rdc […] L'articolo Domande reddito di cittadinanza, superata quota 1 milione: ora obiettivo lavoro ...

Reddito di cittadinanza - suPerato il milione di domande : a Crotone una Persona su 20 : Le domande per il Reddito di cittadinanza hanno superato il milione. Secondo l’Inps, al 30 aprile, eravamo a 1.016.977 richieste per il Reddito di cittadinanza presentate al 30 aprile scorso. In termini assoluti in testa alla lista delle domande si conferma la Campania con oltre 172 mila richieste, seguita dalla Sicilia con oltre 161 mila domande. ...

Oltre un milione di domande Per il Reddito di cittadinanza - Campania in testa : Sono Oltre un milione (1.016.977) le domande per il Reddito di cittadinanza presentate al 30 aprile scorso. Lo rende noto l’Inps in una nota da cui emerge che in testa si conferma la Campania con Oltre 172 mila richieste, seguita dalla Sicilia con Oltre 161 mila domande. Subito dopo, con circa 90 mila domande ciascuna si piazzano Lazio (93.048), Lombardia (90.296) e Puglia (90.008). Chiudono la classifica Friuli Venezia Giulia e Basilicata ...

Reddito cittadinanza - Tridico : 'risparmi Per 1 miliardo' : "Al primo mese le domande per il Reddito di cittadinanza erano 800 mila. Si arriverà a 1,3 milioni, ci arriveremo entro l'anno. C'è un tasso di rifiuto del 20-25% ma ci sarà un risparmio di 800 ...