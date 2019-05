Moto3 Jerez | pole Dalla Porta; Vietti scatta terzo

Moto3 - Jerez : pole per Dalla Porta - Vietti terzo : Jerez - Lorenzo Dalla Porta beffa Tatsuki Suzuki e centra la pole position del Gran Premio di Spagna, quarta prova stagionale del Mondiale Moto3 in programma sul circuito di Jerez de la Frontera. Il ...

Moto3 – A Jerez arriva la prima pole in carriera per Dalla Porta - Suzuki e Vietti completano la prima fila [CLASSIFICA] : Il pilota italiano centra la pole position in Moto3 a Jerez, dietro di lui il giapponese Suzuki e l’altro azzurro Vietti Lorenzo Dalla Porta conquista la prima pole position in carriera, il pilota della Leopard Racing ferma il crono sull’1:46.011 precedendo di quattro millesimi il giapponese Suzuki. Grandissima prestazione per l’italiano, che partirà davanti a tutti con l’obiettivo di salire almeno sul ...