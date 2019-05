Intervista a Matteo Gardonio de Il Ponte Casa d' Aste - Artribune

Matteo Salvini sceglie la casa editrice vicina a Casapound per pubblicare il suo libro-Intervista : Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha scelto la casa editrice Altaforte, vicina a casapound, per pubblicare il suo libro-intervista 'Io sono Matteo Salvini, intervista allo specchio'. Il libro consiste in "cento domande all'uomo più discusso d'Europa". Protesta il Pd con Roberto Morassut: “Salvini ha varcato il limite. Il ministro dell’Interno pubblica un libro autobiografico con una casa editrice legata a ...

L'Intervista/ Di Matteo : corruzione e mafia - due facce della stessa medaglia : Antonino Di Matteo sottolinea l'importanza di combattere la corruzione come la mafia: sono due facce della stessa medaglia

Matteo Salvini - l'Intervista a Libero : 'Su tasse e cantieri ora si fa a modo mio' : L' economia però è un tema caldo: siamo sull' orlo del baratro? 'Questo lo sostiene sempre chi stava con Monti e la Fornero. Io sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto in dieci mesi di governo. Se ...

Matteo Politano Intervistato ai microfoni di Dazn - presente e futuro : Una chiacchierata con Matteo Politano a due giorni dalla trasferta di Genova contro i rossoblu. Questo l’ultimo contenuto di Dazn, che trasmetterà la partita del Marassi.Si parte dal derby di Milano e dalle sensazioni dell’esterno classe ’93: “Quest’anno era il primo derby importante che giocavo e per me è stata una sensazione ancora più bella. Quando vedi il derby di Milano è sempre tutto pieno, in campo ci sono ...

Matteo Salvini e l'Intervista di Nicola Morra sul caso Montante : come smonta il Fatto di Marco Travaglio : "Corruzione, perché Matteo Salvini non è parte civile su Montante?", si chiede Nicola Morra, il presidente grillino dell'Antimafia in una intervista a il Fatto quotidiano diretto da Marco Travaglio. Una domanda rivolta al ministro dell'Interno sul caso del processo a Montante che sa di insinuazione.