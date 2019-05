Il materasso | lo Zozzone e la Raggi | storia di una rivolta urbana

agi

(Di sabato 4 maggio 2019) Chi abita a Roma (ma anche a New York, a questo punto), ormai lo sa: accanto ai cassonetti della Capitale si trova di tutto, dai televisori ai pensili da cucina. A essere amanti del restauro, del bricolage e del trash (fuor di metafora) con un po' di pazienza ci si potrebbe arredare casa.Gli elementi d'arredo che più abbondano sono i materassi. Grandi, ingombranti, stazionano sgraziati, appoggiati, alla bell'e meglio, per giorni in attesa che una squadra apposita dell'Ama intervenga per portarli via. Colpa di un servizio non proprio al top, certo, ma anche di chi tutta quella roba l'abbandona, incurante non solo di quella cosa pubblica che a Roma non è mai stata particolarmente di moda, ma anche delle più elementari norme di decoro urbano.Non bisogna però generalizzare, perché tra i romani c'è qualcuno che davvero non ne può più. E reagisce. Come può, certo, ...

