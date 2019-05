Giuseppe Culicchia | ' Domani è un giorno speciale e qualcuno ci aspetta lassù a Superga

Giuseppe Culicchia : 'Contro il Milan un Toro concentrato - proprio come lo vogliamo' : Nel nuovo appuntamento con la rubrica Il Toro è casa mia, il commento dello scrittore Giuseppe Culicchia dopo la partita Torino- Milan , incontro valido per la 34/a giornata di Serie A.

Giuseppe Culicchia : 'Incredibilmente il Toro non pareggia e così può sperare nell'Europa' : Il Torino espugna Marassi battendo il Genoa per 1 a 0 e fa un passo avanti verso un posto in Europa grazie anche alla sconfitta della lazio in casa col Chievo. La prossima settimana dovrà sfidare il ...