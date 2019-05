Crozza-Salvini fa i video storti per i social e vince le elezioni E la sua versione del

Crozza-Salvini : 'A Corleone se fanno qualcosa di sbagliato... massaggioni ai piedi e Sblocca Cantieri' : Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Matteo Salvini e spiega il motivo per cui ha scelto di andare in Sicilia il 25 aprile. 'Ho preferito andare a Corleone per dire che lo Stato c'è e che se ...

Crozza-Salvini : “Lotta a scafisti - scambisti e scacchisti. La mafia italiana? Ah - no - per loro massaggi ai piedi”. E Siri diventa un infiltrato : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – Crozza-Salvini commenta così la sua visita in Sicilia nel giorno della Liberazione: “Io il 25 aprile potevo andare alle solite festicciole degli estremisti di sinistra: i Mattarella, le Boldrini, i Saviani, i Fabi Fazi, i Micheli Serri. E quindi ho preferito andare a Corleone, dai Messina, dai Denari, dai Riini, dai Don Viti, dai Provenzani, a dire ...

Crozza a Salvini : 'Scienziato per pulire Roma? Così si esclude la Lega' : "La scienza richede ricerca metodo e rigore. Tutte cose che a Roma si sono estinte con Romolo Augusto nel 476 dopo Cristo", conclude il comico Video: Raiplay

Crozza-Salvini vuole bloccare l’uso delle parole straniere : “Ti illudono con brexit e push up e alla fine sono senza tette”. Il discorso strampalato è tutto da ridere : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – Crozza/Salvini vuole bloccare l’uso delle parole straniere e in riferimento alla Flat tax afferma: “Una tassa piatta, liscia, pianeggiante, distesa, pareggiata, schiacciata, livellata, rasata e quindi da oggi niente termini inglesi che quando usano un termine inglese ci vogliono fregare. Ti illudono con parole come brexit… Spread… push ...

Cucchi - Crozza a Salvini : “Ci sarà la parte civile contro la parte incivile dell’Arma. Approfitta del momento anche tu del momento e cambia idea!” : Maurizio Crozza nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, ha commentato il caso Cucchi e la decisione dell’Arma dei Carabinieri pronta a costituirsi parte civile nel processo, contro i Carabinieri accusati di depistaggio: “Praticamente ci sarà la parte civile contro la parte incivile dell’arma. Chissà perché mi viene in mente Salvini quando diceva che Ilaria Cucchi faceva schifo… Ecco ...

Crozza : “Di Maio ha cambiato idea su Gilet gialli dopo servizio di La7. Se Formigli ne fa uno su Salvini - il governo è spacciato” : Maurizio Crozza nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, ha ironizzato sui recenti cambiamenti di opinione del vicepremier Di Maio: “Ha visto un servizio di Formigli sui Gilet gialli, e ha capito che sono violenti ed eversivi. E ha cambiato idea. Fammi capire, se Formigli ora fa un servizio anche su Salvini il governo è spacciato?”. Il comico genovese si è poi rivolto a Fazio: “Questo non è ...

“Salvini è al 33% dei consensi e ha il paginone - Di Maio al 22% ha il riquadrino”. Crozza e le copertine di gossip dei vicepremier : Nel corso dela puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza mette in musica le recenti copertine che hanno ritratto Matteo Salvini, Luigi Di Maio e le rispettive fidanzate e fa notare che il leader della Lega, che stando ai sondaggi ha consensi più alti, si aggiudica “il paginone”, mentre Di Maio con il 22% del suo partito solo un riquadrino… L'articolo “Salvini ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Mario Giordano : “Calenda in foto con un cigno? Concordo con Crozza : Salvini durerà 100 anni” : “Dopo aver visto la foto di Calenda in riva al laghetto col cigno dietro e lo sguardo arcigno perché probabilmente lo voleva mangiare, l’ho pensato anche io, Salvini governerà altri 100 anni”. Così Mario Giordano, giornalista Mediaset e scrittore, durante la registrazione di “Accordi e Disaccordi” il talk in onda su Nove condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in risposta allo sketch di Maurizio Crozza a ‘Fratelli di ...

Crozza-Salvini innamorato : “I porti? Vanno attrezzati per attirare più migranti”. Poi riceve un sms che gli fa cambiare idea… : Sul palco di Fratelli Di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarante Crozza/ Salvini completamente trasformato dall’amore per Francesca Verdini: “I nostri porti sono un’eccellenza tutta italiana e quindi Vanno valorizzati, Vanno attrezzati per attirare più migranti, magari con animatori che all’arrivo mettono al collo ghirlande, offrono cocktail di benvenuto. Perché d’ora in poi salveremo tutti ...

Crozza e la gaffe di Toninelli : “Si batte per le auto elettriche con il Suv? Come se Salvini salvasse i migranti con la Diciotti” : Nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 di Maurizio Crozza nella copertina non risparmia il ministro dei Trasporti e della Infratrutture Danilo Toninelli, dopo la gaffe al tg2 Motori. “Toninelli si batte per virtù delle auto elettriche e poi si compra un Suv Diesel ? È Come se Salvini si comprasse la Diciotti per fare i salvataggi in mare” L'articolo Crozza e la gaffe di Toninelli: “Si ...

Crozza-Salvini esulta per il diritto alla legittima difesa : 'Legge voluta da un pistola italiano' : Un entusiasta Crozza-Salvini esulta per il diritto alla legittima difesa sancito dalla Camera dal palco di Fratelli di Crozza sul Nove: 'Una legge italiana, scritta da pistoleri italiani, voluta da un ...

