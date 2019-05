Arricciacapelli | come scegliere

ideegreen

(Di sabato 4 maggio 2019)il nome suggerisce, glihanno il compito di arricciare i nostri capelli se lo desideriamo e se non li abbiamo già così. C’è chi li ha mossi e li liscia con dedizione e chi invece li ha lisci e li vorrebbe mossi, con boccoli voluminosi. Fortunatamente oggi con degli apparecchi di buna qualità si possono rincorrere i propri desideri senza rovinare la salute dei capelli. Andiamo a vedere quali tipologie di esistono e quali fanno al caso nostro.(altro…)Idee Green.

zetavivi : Come realizzare una ponytail perfetta con i ferri arricciacapelli - zetavivi : Come realizzare una ponytail perfetta con i ferri arricciacapelli - zetavivi : Come realizzare una ponytail perfetta con i ferri arricciacapelli -