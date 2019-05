YouTube per Android TV aggiunge un nuovo menu con pressione prolungata

Lo YouTuber Etika fa una diretta streaming mentre sta per essere arrestato dalla polizia : Il popolare YouTuber e streamer Desmond "Etika" Amofah è stato arrestato dalla polizia di Brooklyn lo scorso pomeriggio dopo aver presumibilmente dichiarato di volersi fare del male durante una diretta streaming su Instagram.Un rappresentante della polizia avrebbe dichiarato a Kotaku che lo YouTuber ora è in ospedale per accertamenti. La diretta streaming è iniziata con Etika che stava parlando con la polizia ed è terminata quando è stato ...

Cinque cose da sapere per fare i soldi con YouTube : fare soldi con YouTube è possibile, ma tutt'altro che semplice. Soprattutto se ambite a trasformare il vostro canale online in uno strumento che vale milioni di dollari, come sono riusciti a fare ...

I paperoni di YouTube : la classifica di Forbes : Terzo posto in classifica invece vede protagonisti i Dude Perfect , cinque ragazzi appassionati di sport, che grazie ai video divertenti ricavano 20 milioni di dollari all'anno. Non solo video, ma ...

Follettina Creation da Barbara D’Urso : ecco chi è la YouTuber diventata famosa per le sue bambole reborn : Oggi è un gran giorno per il popolo del web. Una delle sue star, Follettina Creation, è stata ospite del salotto di Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso. D’altronde il mondo di Internet è pieno di “follettini e follettine”, come chiama i suoi fan: lei è davvero una star 2.0 e le sue espressioni sono diventate dei meme ormai virali. Ma chi è davvero questo strambo e divertente personaggio? Il suo nome all’anagrafe è Maria Grazia ...

Apple si prende un canale YouTube per pubblicizzare i servizi di Apple TV - : ... Starz, SHOWTIME, CBS All Access, Smithsonian Channel, EPIX, Tastemade e Noggin, gli Apple TV Channels includeranno nuovi servizi come MTV Hits, e se ne aggiungeranno altri da tutto il mondo.

Record YouTube per l euro ultimo singolo dei BTS : oltre 74 milioni di view in 24 ore : Sembrerebbe un vero e proprio monopolio delle view quello detenuto dalla 'K-pop', abbreviazione che sta a indicare la musica pop coreana, Corea del Sud,. Pochi giorni fa la boy band ' BTS ' ha ...

Gli utenti di YouTube Premium ottengono 2 dollari gratuiti in crediti Super Chat : Gli abbonati a YouTube Premium hanno iniziato a ricevere 2 dollari in crediti gratuiti Super Chat per supportare il loro creatore preferito durante un live stream. La compagnia ha confermato che si tratta di un'offerta limitata nel tempo che fa parte di un beta test per permettere agli utenti di evidenziare gratuitamente i loro messaggi nella Chat in tempo reale. L'articolo Gli utenti di YouTube Premium ottengono 2 dollari gratuiti in crediti ...

Incendio Notre Dame - YouTube lo collega per errore all'11 Settembre - : L'algoritmo della piattaforma collega le fiamme nella cattedrale agli attentati delle Torri Gemelle. Subito dopo la segnalazione, sono arrivate le scuse e la rimozione dei contenuti correlati

YouTube supera Facebook per accessi : Il sorpasso in Italia registrato da Vincenzo Cosenza, esperto di social media, a partire dai dati di Audiweb-Nielsen. Facebook detiene comunque il primato per utenti attivi (31 milioni) che "sono sicuramente di più di quelli di YouTube, mai svelati"

Nessuno sa chi produce i video per bambini di maggior successo su YouTube : I loro video sono visti miliardi di volte ma c'è un serio problema di trasparenza su chi li gestisca, scrive il Wall Street Journal

La web guerra mondiale per il primato su YouTube : È iniziata come una simpatica competizione, in cui i due contendenti ostentavano un cavalleresco distacco. Poi la situazione è degenerata: sono arrivati gli insulti personali e razziali, l'hackeraggio di siti e pagine social, la diffusione di virus informatici per mettere in difficoltà i sostenitori dell'avversario. La guerra, perché di guerra ormai si tratta, ha per oggetto un titolo di prestigio, con qualche ricaduta di business: il primato di ...

L'arresto di Assange. YouTube supera Facebook. L'agenda di oggi : "É nostra politica in tutte le circostanze - ha spiegato Duncan a Sky News - e si applica anche a Julian Assange: non verrà estradato se rischierà la pena di morte YouTube In Italia sorpasso di ...

