Ultime notizie Ultim' ora di oggi Morto l' attore Peter Mayhew | 3 maggio 2019

Ultime notizie Roma del 03-05-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Sottosegretario Armando Siri si deve dimettere lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla vicenda adesso col segretario leghista indagato per corruzione con te ha fatto sapere che questa è la sua dal CDM ho sempre dimenticato ha detto il premier per questo governo un altro tasso di etica pubblica nel caso di specie il ...

Ultime notizie Roma del 03-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il gip del tribunale di Taranto non ha convalidato i Fermi di due maggiorenni coinvolti nell’indagine sulle violenze compiute ai danni di Antonio sano Il 66enne di Manduria morto il 23 aprile Ma hai messo nei confronti di 2 indagati un’ordinanza di custodia cautelare in carcere il giudice è così condiviso il quadro accusatorio della ...

Ultime notizie Roma del 03-05-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio in libero venezuelano Leopoldo Lopez di cui ieri la corte suprema di giustizia venezuelana ordinato l’arresto continuerà a rimanere nella ambasciata spagnola a Caracas dove si è rifugiato il 30 Aprile dopo essere fuggito dagli arresti domiciliari Con l’aiuto della autoproclamato presidente a interim Juan guaido lo ha dichiarato lo ...

Scuola - stipendi docenti e ATA Ultime notizie : Granato ‘I sindacati mi hanno sorpreso’ : La senatrice del Movimento 5 Stelle, Bianca Laura Granato, ha rilasciato un’intervista al portale specializzato ‘Orizzonte Scuola’. ‘Non posso che essere compiaciuta per l’impegno che il Ministro Bussetti ha preso con il mondo della Scuola‘, ha dichiarato l’esponente del partito pentastellato anche se in merito ai promessi aumenti di stipendio, confessa di aver appreso la notizia dalle fonti di stampa. Ecco ...

Pensioni Ultime notizie : Fornero “concetto Riforma abusato e mal capito” : Pensioni ultime notizie: Fornero “concetto Riforma abusato e mal capito” Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le recenti dichiarazioni dell’ex ministro del Lavoro del Governo Monti, Elsa Fornero. Ospite e protagonista principale della lezione di Macroeconomia e Politica Economica nel corso di laurea in Management d’Impresa all’Università di Messina, in cui ha parlato di Riforma e di Pensioni, puntando l’attenzione soprattutto sul ...

Scuola - stipendi docenti Ultime notizie : Bussetti prepara il ‘terreno’ - ecco le sue parole : Se ne parlerà al tavolo tecnico del prossimo 20 maggio, proprio a ridosso della consultazione elettorale per le europee: stiamo parlando del primo step per il rinnovo di contratto e del conseguente aumento stipendiale per il personale docente e Ata. Un calendario fitto di impegni, quello del Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, impegni che porteranno il Governo alla prova del nove elettorale, quella che dovrà rivelarci se il ...

Scuola - precariato docenti Ultime notizie : primo round Governo-sindacati - ecco i punti chiave : Lunedì prossimo 6 maggio, primo tavolo tecnico tra Governo e sindacati dopo l’intesa raggiunta sulla Scuola a Palazzo Chigi, lo scorso 24 aprile. Il primo tavolo tecnico sarà dedicato al precariato scolastico ed in particolare alla ricerca di soluzioni mirate per quei docenti che possono vantare più di 36 mesi di servizio. precariato storico, lunedì 6 maggio incontro Governo-sindacati Quali saranno i possibili scenari relativi a questo ...

Kate Middleton indossa l'abito verde più bello il giorno del compleanno di Charlotte - Foto - - Ultime notizie Flash : Kate Middleton ha scelto l'abito verde smeraldo per il quarto compleanno della principessa Charlotte d'Inghilterra, Foto,

Ultime notizie Roma del 02-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno buona politica in apertura Le province sono uno spreco inutile malati di Amarcord per farle ritornare così Luigi Di Maio presentando il programma europeo del MoVimento 5 Stelle chi le vuole si trova un’altra le app su Siri dichiara il movimento non arretra sulla questione morale per la ministra della pubblica amministrazione ...

