Milan | Caldara operato | recupero 5-6 mesi

Milan - Caldara operato al ginocchio : stop di 5-6 mesi : Con una nota sul proprio sito internet, il Milan comunica che “durante l’allenamento di ieri, in un forte scontro di gioco, Mattia Caldara ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Oggi il calciatore, dopo opportuna valutazione clinico-strumentale, è stato sottoposto in artroscopia alla ricostruzione con tendine rotuleo del legamento crociato anteriore. L’intervento, eseguito dal Prof. Pier Paolo ...

Milan - infortunio Caldara : rottura del crociato - prevista operazione e 6 mesi di stop : rottura del crociato per Mattia Caldara: il difensore del Milan verrà operato domani a Roma, previsti 5-6 mesi di stop Nella travagliata stagione del Milan non sembra esserci pace per Mattia Caldara. Il difensore ex Atalanta, alle prese con continui problemi fisici che lo hanno reso indisponibile praticamente per tutta la stagione, ha lasciato l’allenameto odierno in stampelle. I report medici del Milan, confermati da Sky Sport, ...

