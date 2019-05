L' oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio | Vergine indaffarata | Leone sentimentale

L'oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio - Astrologia primi sei segni : Vergine 'voto 10' : L'oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio 2019 è pronto a mettere in chiaro l'andamento dei segni in relazione ai prossimi sette giorni. Ad essere messa sotto analisi dall'Astrologia la seconda settimana dell'attuale mese. In merito alla sestina sotto analisi a gongolare tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine sarà sicuramente Vergine (voto 10). Allo stesso tempo a fare un'ottima impressione, ovviamente sempre tenendo conto dei soli ...

L'oroscopo settimanale fino al 12 maggio : Bilancia egocentrica - conferme per Leone : Le previsioni astrali sono ricche di sorprese, tutte da scoprire nelL'oroscopo settimanale. Di seguito l'analisi astrologica segno per segno. La fortuna nelL'oroscopo settimanale Ariete: ancora pochi giorni e Mercurio vi abbandonerà, trasferendosi nel domicilio del Toro. Vi lascerà quella curiosità intellettuale tutta da investire nel lavoro e quell'apertura al dialogo utile per progredire in amore. Il weekend sarà un periodo splendido per ...

L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dall’1 al 7 maggio : ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciCari, bellicosi Ariete, deponete le armi, vi aspettano giornate da vincitori in tutto ciò che fate. È merito di Venere e Mercurio, che con la Luna nel segno vi regalano una tregua da Saturno e Plutone, pianeti che vi tormentano da tempo. Vi immagino sensuali come Rita Hayworth in «Gilda» quando si sfila il lungo guanto nero, ?e senza neppure beccarvi lo ...

L'oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio : Gemelli fortunato - Leone top sul lavoro : Le previsioni degli astri per la settimana dal 6 al 12 maggio prevedono problemi di cuore per i nati sotto il segno della Vergine, mentre per la Bilancia sono in arrivo nuove rivincite. Il Leone invece sarà piuttosto fortunato, specie nel campo lavorativo. Da Ariete a Vergine Ariete: la passione contraddistinguerà le vostre giornate. Mercurio sarà nel vostro segno e dunque dovrete approfittarne per farvi avanti sia sul lavoro che in amore. Il ...

oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio : Gemelli mondano - Scorpione puntiglioso : Durante la settimana che va dal 20 al 26 maggio si verificherà lo spostamento di Sole e Mercurio dai gradi del Toro - dove stazionano anche Venere e Urano - a quelli dei Gemelli. Marte e il Nodo lunare si troveranno in Cancro, mentre Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno. Giove sarà in Sagittario e Nettuno in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Gemelli mondano Ariete: famiglia d'origine. In questa ...

oroscopo settimanale Ada Alberti : previsioni dal 29 aprile al 3 maggio : Ada Alberti, Oroscopo settimanale a Mattino 5: i segni più fortunati Ancora un incontro con le stelle a Mattino 5. Ada Alberti, che la scorsa settimana è stata ospite da Federica Panicucci e Francesco Vecchi di martedì, è tornata oggi a presidiare la puntata del lunedì del rotocalco del day time mattutino di Canale5. L’astrologa ha svelato l’Oroscopo settimanale con le previsioni dal 29 aprile al 3 maggio. Ada Alberti come di ...

Oroscopo settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2019 - Il tuo oroscopo settimanale - oggi.it : Sport tanto ma solo quando siete in vena, soprattutto senza forzature. Vita interiore movimentata, mentre scarpinate in montagna o praticate yoga l'anima vola verso alti traguardi. BILANCIA Sempre ...

L'oroscopo settimanale dal 29/04 al 5 maggio primi sei segni : Torelli favoriti dalla Luna : L'oroscopo settimanale dal 29 aprile al 5 maggio 2019 pone in rilievo il probabile andamento riservato alle giornate comprese tra la fine del mese di aprile e l'inizio di maggio. Sotto analisi in questo contesto i segni rappresentanti la prima metà dello zodiaco. Pronti a togliere il velo da voti, stelline e previsioni della settimana? In questo contesto l'Astrologia cercherà di dare un giudizio sui soli segni relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, ...

L'oroscopo settimanale fino al 5 maggio : Ariete affascinante - novità per Leone : L'oroscopo settimanale è ricco di sorprese e garantisce fortuna per ciascun segno zodiacale. Le previsioni astrali dettagliate anticipano alcune sensazioni amorose e sottolineano le opportunità astrali, tutte da cogliere al volo per raggiungere una serenità tanto ambita. Astri e oroscopo settimanale Ariete: il vostro fascino sarà garantito ancora dalla presenza di Venere e potrete sfruttarlo al meglio, guadagnando terreno in amore. Giovedì la ...

L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 24 aprile al primo maggio : ARIETETOROGEMELLICANCROLEONEVERGINEBILANCIASCORPIONESAGITTARIOCAPRICORNOACQUARIOPESCICari Gemelli, per voi sarà una buona settimana, dopo un periodo in cui siete stati in balia dell’umor nero. E voi, Capricorno, non perdetevi in sciocchezze come la mia pazza amica Daisy, che controlla i social e il cambio di stato su Whatsapp del suo amante ipotizzando tresche tra lui e presunte rivali: sapete qual è la prova schiacciante? Sono online in ...

oroscopo settimanale : le previsioni di Ada Alberti a Mattino 5 : Oroscopo Ada Alberti: le stelle della settimana svelate a Mattino Cinque Ada Alberti è tornata a Mattino 5 oggi con l’Oroscopo settimanale. Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono andati in onda con Mattino 5 questa mattina, dopo la pausa di Pasquetta. Il contenitore del day time mattutino di Canale5 ha proposto approfondimenti di attualità e gossip per terminare con l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti, slittato di un giorno ...

oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio : Capricorno polivalente - Toro stakanovista : Nella settimana che va dal 13 al 19 maggio troviamo la Luna che passerà da gradi della Vergine a quelli del Sagittario. Il Sole, Mercurio, Venere ed Urano stazioneranno nel segno del Toro, mentre Marte ed Il Nodo Lunare si troveranno in Cancro. Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno, come Giove che continuerà la propria sosta nel Sagittario. Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per tutti i 12 ...

oroscopo settimanale : dal 21 al 28 aprile 2019 : ...se il Capricorno in questione deciderà di fare scena muta per tutta la sera e non di stare addirittura a casa per pettinare le frange del tappeto! ACQUARIO Hai presente quando dicono che fare sport ...

Branko oggi : oroscopo settimanale da Pasqua (21 aprile) a domenica : oroscopo Branko: previsioni settimanali da oggi, 21 aprile 2019, a domenica prossima Anche per oggi, domenica di Pasqua 2019 (21 aprile), le previsioni dell’oroscopo del giorno e della settimana di Branko che sveliamo in questo articolo, sono tratte dal suo libro sullo zodiaco di tutto il 2019, dal quale riprendiamo, ovviamente, solo piccole indicazioni generali relative, appunto, all’oroscopo di oggi (domenica 21 aprile 2019) e ...