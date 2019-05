Liga | il Leganes passeggia a Siviglia 3-0 e festeggia la matematica salvezza

LaLiga - apre il Siviglia con il Leganes : Aria di triplete per il Barcellona che ha travolto il Liverpool dopo avere rischiato parecchio. Solo una formalità la trasferta di Vigo in una Liga in cui il Real Madrid rischia l'ennesima brutta ...

Pronostico Siviglia vs Leganes - La Liga 03-05-2019 e Formazioni : La Liga, 36^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Siviglia-Leganes, venerdì 3 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Siviglia-Leganes, in programma venerdì 3 maggio 2019. Il Siviglia per tornare in Champions League nonostante un cammino fatto di alti e bassi, con tanto di cambio in panchina. Il Leganes per blindare la salvezza. Nell’anticipo della trentaseiesima ...

Pronostico Leganes vs Celta Vigo - La Liga 27-04-2019 e Formazioni : La Liga, 35^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Leganes-Celta Vigo, sabato 27 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Leganes-Celta Vigo, in programma sabato 27 aprile 2019. Ripartire dopo le ultime sconfitte in campionato. Il Leganes vuole tornare al successo per perseguire l’obiettivo salvezza così come il Celta ora distante di 2 punti dal terzultimo posto. ...

La Liga - Real Madrid : i 19 convocati per la sfida con il Leganes : Leganes-Real Madrid, i 19 convocati di Zidane: riecco Carvajal, out Kroos e Reguilon.Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha convocato 22 giocatori per la gara di domani (ore 21.00) in casa del Leganes.Questa la lista:Portieri: Keylor Navas, Luca, Altube.Difensori: Carvajal, Vallejo, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola.Centrocampisti: Modric, Casemiro, Valverde, M. Llorente, Asensio, Isco, Ceballos.Attaccanti: Benzema, Bale, Lucas ...

Pronostico Leganes vs Real Madrid - La Liga 15-04-2019 e Formazioni : La Liga, 32^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Leganes-Real Madrid, lunedì 15 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Leganes-Real Madrid, in programma lunedì 15 aprile 2019. Il posticipo della Liga propone la sfida tra due squadre che non hanno quasi più nulla da chiedere alla propria stagione. Il Leganes di Mauricio Pellegrino vuole mantenere la distanza di sicurezza ...

Liga - Leganes corsaro a Getafe : ROMA - Il sabato di Liga spagnola si apre con la vittoria a sorpresa del Leganes per 2-0 in casa del Getafe. Con questo risultato i biancoblu mettono in cassaforte la salvezza mentre la truppa di ...

Pronostico Getafe vs Leganes - La Liga 30-03-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 29^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Getafe-Leganes, sabato 30 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Getafe-Leganes, in programma sabato 30 marzo 2019. Il verdetto della Champions League passa anche attraverso il ”Coliseum Alfonso Pérez”, lo stadio dove i padroni di casa del Getafe proveranno a consolidare il quarto posto nel mini derby di Madrid. ...

Liga - i risultati della 27giornata : Atletico Madrid ok - 1-0 al Leganes. Barça ok : L'Atletico Madrid archivia la pratica Leganes e punta la Juventus. Ai Colchoneros basta un gol di Saul Niguez nel secondo tempo per vincere la gara. Quinto gol stagionale per l'ex Rayo , che fulmina ...

Liga - l'Atletico Madrid batte il Leganes : decide Saul su rigore : Getty Images Liga, Atletico Madrid - Leganes: la cronaca della partita I piani partita dei rispettivi allenatori sono chiari fin dall'inizio. Simeone chiede ai suoi di cercare di sbloccare il match ...