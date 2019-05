Libia | Oms | a Tripoli 392 vittime e quasi duemila feriti

Libia - ONU : 32.400 sfollati. OMS : 254 i morti : 22 aprile 2019 - L’ONU aggiorna il bilancio degli sfollati di Tripoli e dintorni a seguito dall’avanzata verso la capitale delle truppe del generale Haftar: sono 32.400 le persone che hanno dovuto lasciare le loro case dall'inizio degli scontri armati, spiega l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha). In aumento anche il numero delle vittime che secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è salito ...

