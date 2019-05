Insulti a Perisic | annullato il Daspo ad un tifoso dell’Inter

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019)di tre anni ad unbresciano dell’Inter, protagonista il 12 maggio di un anno fa di un diverbio condopo la sconfitta interna dell’Inter contro il Sassuolo. E’ questo il provvedimento del Tar di Milano, a scriverlo è il Giornale di Brescia.I fatti. In seguito alla sconfitta nerazzurra, ilgridò a: “Vai a fare la doccia, pirla“, il centrocampista ripose: “Vieni qui che ti ammazzo“. Per il Tar, che già aveva sospeso il provvedimento, si è trattato di una critica da parte del, “pur con toni di particolare foga, ma sempre una critica che costituisce un diritto dello spettatore”. Con la sentenza il Tar ha condannato il Ministero dell’Interno a pagare tremila euro e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore federale della FIGC per valutare l’atteggiamento ...

