Golf | Eurotour – Ashun Wu al comando del Volvo China Open

(Di venerdì 3 maggio 2019)Wu aldel: il cinese ha due colpi di vantaggio su Tapio Pulkkanen. Out al taglio Paratore e Pavan Il cineseWu, uno dei due più attesi giocatori di casa, ha decisamente attaccato con un 65 (-7) e ha preso ilcon 131 (66 65, -13) colpi nel(European Tour), in svolgimento sul percorso del Tradition at Wolong Valley (par 72) a Chengdu in Cina. Ha recuperato ben 60 posizioni Guido Migliozzi, 43° con 141 (73 68, -3), e sono usciti al taglio Renato Paratore, 70° con 143 (74 69, -1) e Andrea Pavan, 84° con 144 (72 72, par), e si è ritirato nel primo turno Nino Bertasio.Il leader ha due colpi di margine sul finlandese Tapio Pulkkanen (133, -11), tre sullo spagnolo Jorge Campillo (134, -10) e quattro sul francese Benjamin Hebert (135, -9). Tra i sei concorrenti al quinto posto con 136 (-8) il sudafricano Erik Van Rooyen e ...

