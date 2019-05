Elton John | Un altro figlio? Mi piacerebbe ma sono troppo vecchio

“Rocketman” : ecco la tracklist della colonna sonora del film dedicato a Elton John : Sarà pubblicata il 24 maggio The post “Rocketman”: ecco la tracklist della colonna sonora del film dedicato a Elton John appeared first on News Mtv Italia.

Taron Egerton interpreta Rocket Man di Elton John nella nuova clip tratta dal biopic (video) : La produzione del biopic sulla rockstar britannica ha lanciato un video in cui vediamo l'attore Taron Ergeton interpretare Rocket Man di Elton John. Il film, che prende il nome dalla hit del cantautore di Pinner, uscirà nelle sale italiane il 29 maggio. Il 24 maggio, invece, verrà pubblicata la colonna sonora. Per l'occasione il regista Dexter Fletcher ha voluto che le canzoni di Elton John fossero interpretate direttamente dal protagonista, al ...

Taron Egerton : «Elton John sono io» : Il mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonDirettore Simone Marchetti; intervista Enrica Brocardo; creative direction Sarah Grittini; ...

Rocketman - vita Elton John è un musical : ANSA, - ROMA, 30 APR - Il successo da record di Bohemian Rhapsody ha fatto nascere, o rinverdire, un nuovo filone? Sembra proprio di sì e c'è grande attesa per il film fuori concorso in anteprima ...

Dopo "Bohemian Rhapsody" - arriva "Rocketman" e la vita di Elton John diventa musical : Il successo da record di Bohemian Rhapsody - ad oggi 902 miliardi di dollari e quattro Oscar - ha fatto nascere (o rinverdire) un nuovo filone, il biopic delle star della musica con colonne sonore che tutti possono canticchiare in sala? Sembra proprio di si e c'è grande attesa per il film fuori concorso in anteprima mondiale al festival di Cannes, in sala il 29 maggio con Fox, di Rocketman su Elton John.L'operazione è del tutto ...

Taron Egerton : «Elton John sono io» : Il mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonQuesto articolo è un estratto dal servizio di copertina del numero di Vanity Fair in edicola dal ...

Rocketman - il film che racconta la storia di Elton John - fuori concorso a Cannes e al cinema dal 29 maggio prossimo : Ambientato nel mondo delle canzoni più amate di Sir Elton John, il film vede l'interpretazione di Taron Egerton, partire dalla figura del timido pianista prodigio, Reginald Dwight, fino a diventare ...

Vi consiglio "Rocket Man" uno dei più bei pezzi di Elton John : '..And I thing is gonna be a long long time ....' e via che si va. Una melodia fra le più belle mai messe nero su bianco da un musicista. Un film sulla vita di Elton John che già si preannuncia uno ...

Il biopic di Elton John presto in Italia - Rocketman arriva nei cinema dopo la prima a Cannes : la data ufficiale : Il biopic di Elton John arriva in Italia. Queste le ultime notizie che giungono in merito al film dedicato alla star di Your Song, che sarà in tutte le nostre sale cominciare dal 29 maggio, quindi proprio in corrispondenza delle date che terrà all'Arena di Verona per il tour conclusivo della sua carriera che sta portando in tutto il mondo. Nella pellicola, Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard Madden e Jamie Bell, mentre la regia è di ...

Il portiere del Watford a Elton John : 'C'è la finale annulla il concerto e vieni allo stadio' : ' Elton John , ti prego, sposta la data. annulla il concerto e vieni allo stadio. Tu non puoi mancare'. Questa richiesta, esplicita e fatta via social, è del portiere del Watford, Ben Foster. Tutto ...

Watford in finale di Fa Cup - Foster chiama Elton John : 'Annulla il concerto e vieni' : Ben Foster chiama tutti all'appello per la finale di Fa Cup , anche i Vip. Momento però, non persone qualsiasi, bensì chi ha fatto la storia del Watford: è il caso di Elton John , cantante inglese ed ...

Da Vasco Rossi a Elton John - la guida ai concerti della primavera 2019 in Italia - : Gli ultimi grandi concerti internazionali del mese, invece, vedranno protagonista Elton John il 29 e il 30 maggio sul palco dell'Arena di Verona: spettacoli da tutto esaurito, inseriti all'interno di ...

Cannes 2019 - in concorso c è il film su Buscetta di Bellocchio con Favino. Elton John sulla Croisette : Tommaso Buscetta visto da Marco Bellocchio e interpretato da Pierfrancesco Favino è in concorso al festival di Cannes: è Il traditore che correrà per la Palma d'oro. Dovrà vedersela con Pedro ...

Katy Perry in lacrime ad American Idol per Jeremiah Lloyd Harmon e la sua cover struggente di Elton John (video) : Una Katy Perry in lacrime e in piedi ha accolto l'esibizione di un concorrente durante l'episodio della diciassettesima stagione di American Idol in onda domenica 14 aprile: la popstar californiana non ha trattenuto il pianto di fronte ad un interprete particolarmente dotato, in gara nella seconda edizione del talent targata ABC. A portarla alle lacrime è stato Jeremiah Lloyd Harmon, che appena apparso sul palco con la sua voce e la sua ...