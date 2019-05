Deferimento Palermo | c' è un altro posto nei playoff?

Palermo - tra Deferimento e cessione : Delio Rossi pensa solo al campo : “Non dobbiamo fare calcoli, ma ragionare di partita in partita. Dobbiamo puntare sulla compattezza del gruppo. Sara’ importante anche l’apporto dell’ambiente che ci circonda. Il vero tifoso si vede nel momento di difficolta'”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Palermo, Delio Rossi, in conferenza stampa ed alla vigilia della trasferta ad Ascoli. Per oggi è atteso anche il closing per la cessione ...

Serie B - il Palermo : «Deferimento atto dovuto» : Palermo - Un atto dovuto. Così il Palermo in una nota replica al deferimento della procura federale per irregolarità amministrative. "L'U.S. Città di Palermo intende sottolineare come tale iniziativa ...

