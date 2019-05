Concerto 1 Maggio – Superga a fianco degli artisti a Roma con le personalizzazioni di

I lunedì dello Schmidl. Lunedi' 6 maggio - alle ore 17.30 - al civico museo Teatrale C. Schmidl - Concerto dei solisti dell'orchestra da camera ... : Esubalew de Gironcoli, iscritto al Centro Universitario Teatrale di Trieste, ha partecipato all'evento Impromatch organizzato dall'associazione Jlab360di, e ai seguenti spettacoli del Hangar Teatri: "...

A Savignano di Rigo il 5 maggio Concerto degli ZaZlooZ : Regionale Emilia - Romagna Sezione Forlì - Cesena Teatro Zigoia aps Teatro Zigoia si focalizza su spettacoli originali, in cui prevalgono gli strumenti originari del teatro: improvvisazione, canto, ...

Concerto Primo Maggio/ Noel Gallagher spazza via la tristezza di Manuel Agnelli : Concerto Primo Maggio, Noel Gallagher spazza via la tristezza di Manuel Agnelli. La lezione dell'ex Oasis: ecco perché. Le ultime notizie.

una canzone che divide". Francesco Facchinetti senza freni su "Bella Ciao!" e il Concerto del Primo maggio : Da sempre il maxi concerto del Primo maggio ha miscelato la musica e la politica. L'evento, proprio su questo dualismo, ha trovato il suo successo. A luci spente però si alza un coro di dissidenti che ...

Il Primo Maggio è accaduto un miracolo femminile - ma non certo al Concertone : I miracoli accadono. Detto così sembra quasi l'incipit di un film di Natale, da immaginare con una strada trafficata di città ripresa dall'alto, la neve che scende a fiocchi grossi. Ma in effetti i miracoli accadono davvero, anche in primavera, anche sotto la assai meno romantica pioggia. Anche se chiamarli miracoli è forse riduttivo, perché è facile fare i miracoli se sei Dio, immagino, un po' meno se sei semplicemente un essere umano. O ...

Concerto Primo maggio - grande inizio con l'omaggio a Franco Battiato : Agenzia Vista, Roma, 01 maggio 2019 Dalle 15 fino a mezzanotte, in Piazza San Giovanni il tradizionale Concertone del Primo maggio, organizzato da Cigl, Cisl e Uil, e condotto da Lodo Guenzi e...

'Concertone' Primo maggio - le voci degli artisti : Sotto la pioggia, in Piazza San Giovanni, a Roma, il tradizionale 'Concertone del Primo maggio. Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco.

Zingaretti al Concertone del Primo maggio : 'Sono un fan di 'Ultimo'' : Nicola Zingaretti al 'Concertone' del Primo maggio in Piazza San Giovanni, a Roma. Il segretario Pd confessa le sue passioni musicali: 'La canzone che sento di più è quella di un grande talento ...

Concertone Primo maggio - Landini : 'Al governo dedicherei 'Bella Ciao' : Landini, Barbagallo e Furlan in Piazza San Giovanni, a Roma, al tradizionale 'Concertone' del Primo maggio organizzato dai sindacati. 'Al governo dedicherei 'Bella Ciao'', dice il segretario della ...

Importante Concerto al Liceo Capialbi di Vibo venerdì 3 maggio : il giovane pianista Daniele Paolillo interpreta le musiche del compositore Vincenzo Pasceri : L’evento si svolgerà nell’Aula Magna dell’istituto Vibonese con inizio alle 18.00 e rientra nell’ambito del Piano Triennale delle Arti ideato

Concerto del Primo Maggio 2019 - i 5 momenti più intensi : “Primo Maggio bagnato, Primo Maggio fortunato”, o almeno così si spera. Nemmeno la pioggia ha fermato il Concerto del Primo Maggio, in diretta da Roma, né ha arrestato la serie di live che si sono alternati ai momenti di riflessione sull2019;attualità, lanciati in primis dai conduttori Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, che hanno portato avanti la giornata all2019;insegna del trittico “Lavoro, Diritti, ...

Primo maggio - raffica di arresti al Concertone dei sindacati : come si sono fatti beccare : Passato il Concertone del Primo maggio 2019 organizzato dai sindacati, il bilancio della polizia è di almeno 23 persone arrestate e altre quattro denunciate a piede libero. Di queste, 16 sono finite in manette a vario titolo per spaccio e detenzione di sostanze stupefanceti. Si tratta di quattro rom

Ladri e pusher scatenati al "Concertone" del 1° maggio : Ventitré arresti e quattro denunce. I carabinieri hanno sequestrato cocaina, marijuana, eroina, pasticche di ecstasy e...

Concertone - disastro per la Rai il primo maggio con i dati di ascolti : un punto in meno rispetto l'anno scorso : Brutte notizie per la Rai dai dati degli ascolti tv del Concertone del primo maggio 2019. L'edizione condotta per la seconda volta da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi ha registrato uno share del 5,7%, pari a 1.210.000 spettatori. Nel dettaglio, la prima parte del Concertone ha registrato il 6,9%, mentr