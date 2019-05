Pamela Prati news sul matrimonio | Mark Caltagirone telefona in diretta dalla D’Urso

Matrimonio di Pamela Prati : Marco Caltagirone chiama in diretta Barbara D'Urso : Il futuro marito della showgirl è intervenuto a 'Live non è la dʼUrso' per difendersi dalle accuse: "Stiamo soffrendo tutti, soprattutto Pamela e non è bello tutto ciò".

Angelo Sanzio sul caso Pamela Prati : 'Non ho mai visto Caltagirone' : Angelo Sanzio, ex inquilino del Grande Fratello ha rilasciato una recente intervista alla rivista Oggi, svelando un ulteriore interessante dettaglio sul misterioso caso delle nozze di Pamela Prati e sulle sue due agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Dopo l'esperienza in televisione, l'ex gieffino si era infatti affidato all'agenzia di spettacolo che gestiscono le due agenti della nota showgirl de Il Bagaglino. Le parole di Angelo ...

Eliana Michelazzo - piange in diretta/ Ag. Pamela Prati : 'Non abbiamo ucciso nessuno!' : Eliana Michelazzo, l'agente di Pamela Prati tra i protagonisti della prossima puntata di 'Live - Non è la d'Urso'. Le accuse di Manuela Arcuri e Sara Varone

Rosa Perrotta Vs Pamela Prati/ Ombre sul matrimonio : 'Ho lasciato l'agenzia perché..' : Rosa Perrotta ai microfoni di Live non è la d'Urso conferma i suoi dubbi sul matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone: 'Ho lasciato l'agenzia'

'Pamela Prati ha problemi di cuore - il matrimonio non è posticipato' : la rivelazione di Eliana Michelazzo a Live non è la D'Urso : In attesa di scoprire se il fidanzato di interverrà questa in diretta a Live non è la D'Urso , una notizia choc potrebbe cambiare le carte in tavola e far saltare il matrimonio dell'anno. In studio , ...

Pamela PERRICCIOLO - AGENTE Pamela PRATI/ Si è finta l'avvocato di Marco Caltagirone? : PAMELA PERRICCIOLO, l'AGENTE di PAMELA PRATI, ancora sotto accusa: avrebbe mentito presentandosi telefonicamente come l'avvocato di Marco Caltagirone

Pamela Prati - il matrimonio con Mark Caltagirone sarebbe stato rinviato di una settimana : In queste ultime settimane, il mondo del gossip si sta particolarmente interessando al matrimonio di Pamela Prati che, secondo alcuni detrattori, sarebbe soltanto una messinscena, così come la relazione con l'imprenditore Mark Caltagirone sarebbe del tutto fittizia. Al contempo sono emersi anche dei dubbi sui figli adottivi dell'ex star del Bagaglino. Come se non bastasse, in queste ultime ore sta circolando un'ulteriore indiscrezione che ...

Pamela Prati - il mistero sul presunto matrimonio : la showgirl avrebbe posticipato le nozze : Si infittisce sempre di più il mistero sul tanto chiacchierato matrimonio di Pamela Prati che in queste settimane ha occupato le prime pagine di tutti i siti di gossip ma anche le prime pagine dei vari settimanali. La showgirl, in una intervista concessa qualche settimana fa al programma Verissimo, aveva rivelato che le nozze sarebbero state celebrate il mese di maggio. A quanto pare, però, la data sarebbe stata nuovamente posticipata di una ...