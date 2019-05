Londra | scambi in forte rialzo per Coca Cola HBC

Londra : scambi al rialzo per London Stock Exchange : Avanza London Stock Exchange , che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di London Stock ...

Londra : scambi negativi per Persimmon : Ribasso per Persimmon , che presenta una flessione dell'2,00%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Persimmon ...

Londra : scambi in forte rialzo per Nmc Health : Grande giornata per Nmc Health , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,94%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nmc Health evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Whitbread scambia in rosso a Londra : Retrocede molto Whitbread , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,68%. La tendenza ad una settimana di Whitbread è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento ...

Londra : scambi negativi per Micro Focus International : Seduta in ribasso per Micro Focus International , che mostra un decremento dell'1,88%. L'andamento di Micro Focus International nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa ...

Londra : scambi al rialzo per Easyjet : Seduta vivace oggi per Easyjet , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Londra : scambi in positivo per Hargreaves Lansdown : scambia in profit Hargreaves Lansdown , che lievita dell'1,84%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...

Londra : scambi in forte rialzo per Royal Mail : Ottima performance per Royal Mail , che scambia in rialzo del 2,73%. Lo scenario su base settimanale di Royal Mail rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ...

Londra : scambi in forte rialzo per Hargreaves Lansdown : rialzo per Hargreaves Lansdown , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,13%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Londra : scambi al rialzo per Burberry : scambia in profit la maison del lusso inglese , che lievita dell'1,79%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . Al momento, quindi, l'appeal ...

Londra : scambi negativi per United Utilities : Ribasso per United Utilities , che presenta una flessione dell'1,97%. L'andamento di United Utilities nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Londra : scambi in positivo per DCC : Avanza DCC , che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...

Londra : scambi al rialzo per Micro Focus International : Seduta positiva per Micro Focus International , che avanza bene del 2,05%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che ...

Londra : scambi al rialzo per Smurfit Kappa : Seduta vivace oggi per Smurfit Kappa , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,93%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...