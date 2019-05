Il fidanzato di Francesca De André beccato con un’altra | lo scoop di Barbara d’Urso

Francesca De Andrè tradita dal fidanzato? L’annuncio di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso fa una clamorosa rivelazione sul fidanzato di Francesca De Andrè E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte del programma ampio spazio è stato dedicato al gossip. Tanti gli ospiti invitati oggi in studio a parlare di questo argomento, tra i quali anche Lory Del Santo. Proprio quest’ultima ha avuto un flirt anni fa con uno dei concorrenti del GF 16: Gennaro Lillio, il quale ...

Gossip GF 16 : Francesca De Andrè vicina a Gennaro - il fidanzato Giorgio a spasso con Rosi : A quasi un mese dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Francesca De Andrè è finita al centro del Gossip per più motivi: i baci alla francese con Erica Piamonte, le liti con Mila Suarez e Alberico Lemme, e l'amicizia sempre più stretta con Gennaio Lillio. Mentre in tv vengono mandate in onda le coccole e gli sguardi d'intesa che la figlia di Cristiano si scambia con il compagno d'avventura, il suo fidanzato viene paparazzato accanto ...

Francesca De Andrè - il fidanzato la tradisce! : Anche il mondo della notte milanese sta iniziando a conoscere bene questa neonata 'coppia' di amici: i due infatti sono stati avvistati più volte insieme a cena in un noto bistrot in pieno centro e ...

Grande Fratello 16 - Guendalina Canessa avverte il fidanzato di Francesca De Andrè : "Giorgino scappa" (video) : prosegui la letturaGrande Fratello 16, Guendalina Canessa avverte il fidanzato di Francesca De Andrè: "Giorgino scappa" (video) pubblicato su Gossipblog.it 29 aprile 2019 22:57.

Francesca Verdini : età - altezza - peso - fidanzato e figli : La nuova fiamma di Matteo Salvini è Francesca Verdini. Dopo che la famosa Elisa Isoardi – donna di spettacolo e televisione tra le più note – lo ha lasciato, il leader della Lega ha elaborato il lutto e si è rimesso in carreggiata. Il cognome non vi è nuovo perché la ragazza è la figlia di Denis, già fedelissimo di Berlusconi, già regista, a detta dei più, del Patto del Nazareno tra Matteo Renzi e il Cavaliere, poi transitato nelle file di ...

Valentina Vignali diffidata da Francesca Brambilla - la ragazza con cui dice che il suo ex fidanzato l’ha tradita : La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da meno di un mese ma già sono arrivate tre diffide legali che vedono protagoniste altrettante concorrenti del reality di Canale 5. Dopo quella di Cristiano De André nei confronti della figlia e quella di Wanda Nara contro la sorella di Mauro Icardi, ora tocca a Valentina Vignali. La cestista è stata infatti diffidata da Francesca Brambilla, la ragazza che lei ha più volte indicato come colei con ...

Francesca De André : fidanzato - età e vita privata. Chi è la sorella di Fabrizia : Francesca De André: fidanzato, età e vita privata. Chi è la sorella di Fabrizia Francesca De André è nata il 25 gennaio 1990 a Genova, figlia di Cristiano De André e Carmen De Cespedes, di origini spagnole. A partire dall’età di tre anni, a causa della separazione dei suoi, Francesca cresce, non senza difficoltà, solo con la madre. Il giudice minorile l’affida per qualche mese a Cristiano e, infine, si sposta nella Casa di ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini e la frase sconcertante sul fidanzato : 'Sono così riservata che...' : Francesca Fialdini ha un uomo segreto, una storia a distanza. Ma non vuole dire chi sia il fortunato. La conduttrice de La vita in diretta dichiara a Gente : 'La nostra storia dura da un po' ma sono ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini e la frase sconcertante sul fidanzato : "Sono così riservata che..." : Francesca Fialdini ha un uomo segreto, una storia a distanza. Ma non vuole dire chi sia il fortunato. La conduttrice de La vita in diretta dichiara a Gente: "La nostra storia dura da un po’ ma sono così riservata che non lo sapeva". Cosa significhi questa frase, è un mistero. "Lui vive lontano e non

Francesca Fialdini innamorata : nuove dichiarazioni sul fidanzato segreto : Francesca Fialdini si è fidanzata: la conduttrice de La vita in diretta parla del suo amore segreto Francesca Fialdini è sempre stata molto discreta e riservata sulla sua vita privata. La conduttrice de La vita in diretta non è mai stata molto propensa al gossip e, per questo motivo, finora non si è mai sbilanciata […] L'articolo Francesca Fialdini innamorata: nuove dichiarazioni sul fidanzato segreto proviene da Gossip e Tv.

Matteo Salvini fidanzato con Francesca Verdini. Lo scoop di Signorini : Matteo Salvini e Francesca Verdini è amore? Lo scoop di Alfonso Signorini Si vociferava ormai da giorni la possibile frequentazione di Matteo Salvini e Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini. Ed ora la loro relazione è stata svelata in esclusiva da Chi, è stato il direttore del settimanale Alfonso Signorini a pubblicare in anteprima una […] L'articolo Matteo Salvini fidanzato con Francesca Verdini. Lo scoop di Signorini proviene da ...