Ha inizio la nuova stagione Sakura di For Honor

Nuova Serie A : le big chiedono di anticipare l'inizio di una settimana : O almeno, una parte di essi: come riporta La Gazzetta dello Sport , infatti, le big, Juventus, Inter e Milan, hanno infatti diversi dubbi sull'avvio ritardato rispetto agli altri campionati europei ...

Svelata la prima FOTO di un buco nero : l’inizio di una nuova fisica - “una pietra miliare dell’astronomia gravitazionale” : L’EHT (Event Horizon Telescope) – una schiera di otto radiotelescopi dislocati su tutta la Terra, costruiti attraverso una collaborazione internazionale – è stato progettato per catturare l’immagine dei buchi neri. Oggi, in varie conferenze stampa coordinate in tutto il mondo, i ricercatori dell’EHT rivelano il loro primo successo, svelando la prima prova visiva diretta di un buco nero supermassiccio e della sua ...

Le Pen-Salvini - vertice a Parigi : "È l'inizio di una nuova Europa" : Marne Le Pen e Matteo Salvini si sono incontrati a Parigi . La leader del Rassemblement National ha commentato il vertice con l'alleato della Lega scrivendo un post su Twitter in cui ha dichiarato: ' ...

Giappone - cosa significa l’inizio della nuova era dell’armonia? : La nuova era del GiapponeLa nuova era del GiapponeLa nuova era del GiapponeLa nuova era del GiapponeLa nuova era del GiapponeLa nuova era del GiapponeLa nuova era del GiapponeLa nuova era del GiapponeLa nuova era del GiapponeLa nuova era del GiapponeLa nuova era del GiapponeDa noi si dice anno nuovo, vita nuova, in Giappone è nuovo imperatore, nuova era. Il primo maggio l’impero del Sol Levante avrà un nuovo regnante e il nome dell’era imperiale ...

Oggi l'equinozio di primavera : evento astronomico che segna l'inizio della nuova stagione : È Oggi che avviene l’equinozio di primavera, ovvero l’evento astronomico che segna l’inizio della nuova stagione, previsto per le 22.58 di questa sera. Convenzionalmente si dice che le stagioni inizino il 21 di ogni mese, in realtà le date esatte degli equinozi e solstizi dipendono principalmente dalla rivoluzione della Terra. Cos’è un equinozio? l'equinozio è quel momento in cui avviene la rivoluzione terrestre attorno al Sole dove quest'ultimo ...

Xi arriva in Italia : patto strategico con Roma - è l'inizio di una nuova era : Un "patto strategico" insieme all'Italia: è quello che propone, con un articolo in esclusiva scritto per il Corriere della Sera, il presidente cinese Xi Jinping, che domani inizierà la sua visita di ...

