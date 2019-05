Google Pixel 3a e Pixel 3a XL sempre più interessanti | ecco funzioni | colorazioni e render

La pillola di navigazione dei Google Pixel “galleggia” nell’app di Google I/O 2019 : indizio su Android Q? : Potrebbe aver disseminato uno dei suoi soliti indizi, Google, su un dettaglio che potremmo ritrovare sulla versione finale di Android Q L'articolo La pillola di navigazione dei Google Pixel “galleggia” nell’app di Google I/O 2019: indizio su Android Q? proviene da TuttoAndroid.

Google ha imparato dal notch di Pixel 3 XL e per i Pixel 4 ha incaricato tre team di designer : Google avrebbe imparato la lezione e con i Pixel 4 vorrebbe evitare passi falsi. Ci riuscirà? L'articolo Google ha imparato dal notch di Pixel 3 XL e per i Pixel 4 ha incaricato tre team di designer proviene da TuttoAndroid.

Ecco le specifiche tecniche complete di Google Pixel 3a e Pixel 3a XL : Comparse su Twitter le possibili specifiche tecniche di Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL. Schermo FHD+, 3.000 e 3.7000 mAh di batteria e altro ancora. L'articolo Ecco le specifiche tecniche complete di Google Pixel 3a e Pixel 3a XL proviene da TuttoAndroid.

Altro teaser per i Google Pixel 3a dall’India - mentre SlashLeaks ne anticipa la confezione : Ancora una settimana e i due Google Pixel 3a dovrebbero essere rivelati durante la conferenza Google I/O, in programma per il 7 maggio in California L'articolo Altro teaser per i Google Pixel 3a dall’India, mentre SlashLeaks ne anticipa la confezione proviene da TuttoAndroid.

Google vende pochi Pixel 3 e annuncia grosse novità per il Google I/O : Nelle scorse ore è arrivata la conferma che il 7 maggio al Google I/O 2019 ci saranno novità hardware ed il pensiero va subito ai Google Pixel 3a e Pixel 3a XL L'articolo Google vende pochi Pixel 3 e annuncia grosse novità per il Google I/O proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL saranno dotati di Bluetooth 5.0 : Google Pixel 3a e Pixel 3a XL hanno appena ottenuto la propria certificazione dal Bluetooth Launch Studio in vista del lancio: avranno Bluetooth 5.0 LE. L'articolo Google Pixel 3a e Pixel 3a XL saranno dotati di Bluetooth 5.0 proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3a spunta su Geekbench svelando probabili specifiche a breve distanza dal lancio : Google Pixel 3a sarebbe comparso nel database di Geekbench suggerendoci alcune delle sue specifiche tecniche: andiamo a scoprire come se l'è cavata col benchmark. L'articolo Google Pixel 3a spunta su Geekbench svelando probabili specifiche a breve distanza dal lancio proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 compare tra i supereroi di Avengers : Endgame : Spesso capita che i produttori di smartphone decidano di fare apparire un modello in un film di successo a fini pubblicitari e ciò è avvenuto per il Google Pixel 3 L'articolo Google Pixel 3 compare tra i supereroi di Avengers: Endgame proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL nei primi render stampa definiti : Scopriamo l'aspetto di Google Pixel 3a e Google Pixel 3a Xl nel primo render stampa ufficiale, che ci mostra la grande somiglianza tra i due smartphone. L'articolo Google Pixel 3a e Pixel 3a XL nei primi render stampa definiti proviene da TuttoAndroid.

Rende il suo Pixel difettoso - chiede il rimborso ma riceve dieci Google Pixel 3 : La vicenda ha come teatro gli Stati Uniti, con un utente che ha mandato indietro il suo Google Pixel 3 difettoso chiedendo il rimborso di quanto speso L'articolo Rende il suo Pixel difettoso, chiede il rimborso ma riceve dieci Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Svelati i Google Pixel 3a : render ufficiali ne mostrano il design : I render ufficiali dei Google Pixel 3a e Pixel 3a XL non depongono a loro favore, nel senso che ricordiamo, e neanche troppo alla lontana, le cornici dei Pixel 3, già criticati a loro tempo per l'eccessivo spessore dei bordi superiori ed inferiori, ritenuti un po' fuori moda in un periodo in cui andavano, come oggi del resto, per la maggiore i device bezel-less, arricchiti da soluzioni più o meno apprezzate, come il notch prima ed i display ...

Pixel 3a - i telefoni «low cost» di Google potrebbero arrivare a maggio : Dalla sua oltre ad un Android sempre aggiornato e ottimizzato , avrebbe un marchio arcinoto nel mondo e una ricerca costante nell'intelligenza artificiale che in determinati casi permette di superare ...

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL si mostrano nel primo render ufficiale : Scopriamo l'aspetto di Google Pixel 3a e Google Pixel 3a Xl nel primo render stampa ufficiale, che ci mostra la grande somiglianza tra i due smartphone. L'articolo Google Pixel 3a e Pixel 3a XL si mostrano nel primo render ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 e 4XL : rumors - prezzo e scheda tecnica. Quando escono : Google Pixel 4 e 4XL: rumors, prezzo e scheda tecnica. Quando escono Informazioni emerse per errore da un rapporto, i nomi in codice di Google Pixel 4 e 4XL sono comparsi nell’ultima analisi della beta dell’app della casa di Mountain View. Come se non ci fosse già abbastanza hype nell’aria in tema di telefonia, si aggiungono alla lunga lista degli attesi anche gli smartphone Google. Ma Quando usciranno e soprattutto quali ...