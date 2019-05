Regno Unito - svolta green : primo Paese al mondo a proclamare Emergenza climatica : Il Regno Unito proclama l’emergenza climatica, accelerando il cammino verso la propria svolta green: è, infatti, il primo Paese al mondo a farlo. La Camera dei Comuni britannica ha approvato la mozione presentata nei giorni scorsi in aula dal leader del Labour, Jeremy Corbyn e invocata dai movimenti ecologisti in una serie di manifestazioni di piazza. La sfida laburista al governo Tory si traduce in diversi obiettivi concreti: il raggiungimento ...

Scalo d'Emergenza per il Bologna-Tirana : BOLOGNA - Scalo d'emergenza all'aeroporto "Sanzio" di Ancona-Falconara ieri per un volo Bologna-Tirana dopo una crisi epilettica accusata a bordo da un 30enne albanese che stava tornando in patria. Il ...

Volo Bologna Tirana oggi - malore a bordo. Atterraggio di Emergenza a Falconara : Bologna, 1 maggio 2019 - Paura sul Volo Bologna-Tirana di oggi pomeriggio. L'aereo, partito dall'aeroporto Marconi, ha dovuto effettuare un Atterraggio di emergenza all'aeroporto di Falconara . ...

Maltempo Emilia-Romagna : stato d’Emergenza prorogato di 12 mesi : Il Consiglio dei Ministri, al fine di consentire l’attuazione delle misure necessarie al superamento della situazione emergenziale, ha deliberato la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza delle avversità atmosferiche verificatesi dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini, nei territori montani e collinari delle ...

Regno Unito : mozione Labour per dichiarare “Emergenza climatica” : Il leader dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn alla Camera dei Comuni britannica ha proposto oggi una mozione per dichiarare formalmente uno stato di “emergenza climatica” e accelerare il cammino verso una svolta “green” nel Paese. Secondo Corbyn “non c’è tempo da perdere, viviamo una crisi globale” legata a cambiamenti climatici provocati anche dall’uomo che rischia di sfociare ...

Lazio - Inzaghi deve scegliere l'anti-Hateboer : due opzioni d'Emergenza : Tutto a sinistra, e non è una scelta politica. Simone Inzaghi dovrà valutare con attenzione chi inserire sulla fascia sinistra, rimasta senza padrone dopo la squalifica di Lulic. Contro l'Atalanta le fasce saranno fondamentali, Inzaghi ...

Emergenza sanitaria in Brasile : 166 mila casi di febbre dengue in quattro mesi : Lo stato di Minas Gerais, in Brasile, ha dichiarato lo stato di Emergenza sanitaria, dopo che sul territorio statale sono stati registrati 165.853 casi probabili di febbre dengue tra gennaio e aprile 2019, con un incremento del 921,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. Sono stati confermati ventuno decessi dal virus, e sono in fase di analisi 66 casi. Secondo quanto riferito dal portale del quotidiano Folha de Sao Paulo, la malattia ha cicli ...

La vera Emergenza lavoro riguarda i giovani (e i neet). In 15 anni persi oltre 600mila posti di lavoro : Garanzia giovani il programma europeo rivolto all'universo dei Neet, i ragazzi che non studiano e non lavorano, tra i 15 e i 29 anni, arriva al quinto giro di boa. Ma oggi non se ne parla quasi più. Secondo il Sole 24 ore il programma è fermo al 28 febbraio 2019, parla di oltre 1,4 milioni di iscrizioni.Si legge sul Sole:A voler vedere il bicchiere mezzo vuoto, la maggior parte dei ragazzi registrati al programma si è persa ...

Primo maggio - la vera Emergenza sono i giovani. In 15 anni persi oltre 600mila posti di lavoro : Il tirocinio extra-curriculare è la politica maggiormente utilizzata, 57,6%, , seguita dagli incentivi occupazionali, 24,8%,. La formazione riguarda il 12,6% delle misure, mentre il 2,8% sono ...

Primo maggio - la vera Emergenza sono i giovani. In 15 anni persi oltre 600mila posti di lavoro : Gli occupati under 25 sono passati da 1,7 milioni del 2004 a 1,093 del 2019, con una perdita secca di oltre 600mila posti. Il calo dei disoccupati - da 522 a 473mila - è più che compensato dall’aumento del numero degli inattivi (+12% da 3,8 milioni a 4,3 milioni) e anche di quello dei Neet (da 1 milione a 1,125 milioni). Il tasso di occupazione è crollato dal 28% al 19%, quello di disoccupazione invece è salito dal 23 al 30% e ...

Allarme Onu : resistenza a farmaci Emergenza globale : Roma, 30 apr., askanews, - Le malattie resistenti ai farmaci già causano almeno 700.000 morti a livello mondiale ogni anno, tra cui 230.000 morti da tubercolosi multiresistente, una cifra che nel 2050 ...