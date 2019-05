Ballando con le Stelle - Alessandra Tripoli resta in mutande in diretta : foga rovinosa e disastro erotico : Imprevisto molto piccante a Ballando con le Stelle. La bella Alessandra Tripoli durante l'esibizione con il partner vip, l'attore Ettore Bassi, si è ritrovata letteralmente in mutande in diretta. Nonostante il vestito impigliato e strappato, la coppia ha continuato imperterrita e ha completato la fi

Alessandra Tripoli: naso, altezza e Instagram. Chi è la ballerina a Ballando Chi è Alessandra Tripoli a Ballando La ballerina professionista Alessandra Tripoli, conosciuta al pubblico grazie al programma televisivo di Rai 1 Ballando con le stelle, ci sarà anche nella 14esima edizione dello show. Alessandra, in veste di Maestra di ballo, affiancherà l'attore Ettore Bassi a partire da sabato 30 marzo.

Ballando con le stelle 2019 - Alessandra Tripoli risponde alle critiche per il naso rifatto : Tra le novità della nuova edizione di Ballando con le stelle partita su Rai1 sabato 30 marzo c’è anche il naso di una delle protagoniste dello show di Milly Carlucci. Stiamo parlando di Alessandra Tripoli, l’insegnante che quest’anno balla in coppia con Ettore Bassi. I fan del programma, infatti, non si sono lasciati sfuggire il ‘nuovo’ naso della donna, che è ricorsa a un intervento di chirurgia. Se molti ...

