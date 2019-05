Mark Caltagirone che si guarda bene dal pronunciare il suo cognome interviene al

davidemaggio

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Barbara D'Urso al telefono con- Live(o chi per lui) ha finalmente parlato. Il presunto futuro marito di Pamela Prati è intervenuto telefonicamente nel corso della settima puntata di Live – Non è la D’Urso ed ha confermato che le nozze con la showgirl sarda avverranno (anzi, ‘avverrebbero’) l’8 maggio. Al termine di un dibattito in cui Barbara D’Urso ha mostrato ad Eliana Michelazzo, l’agente della Prati, tutte le prove che dimostrerebbero l’identità fittizia di, la conduttrice – che precisa di non aver controllato i suoi documenti fidandosi di Pamela Prati e delle sue manager – si è messa in contatto via telefono con l’uomo che, incalzato dalle sue domande, ha ribadito – tradendo titubanza – che il matrimonio ci sarà:“Sono Marco, si ...

trash_italiano : Game of Thrones capolavoro, mA VOGLIAMO METTERE LA STORIA DI PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE? - MarioManca : Ora scopriremo che la voce di Marco - non Mark, attenzione - Caltagirone che stiamo ascoltando è in realtà quella d… - trash_italiano : Buongiorno Mark Caltagirone. -