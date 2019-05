Ilary Blasi irriconoscibile accompagna i malati in pellegrinaggio a Lourdes

huffingtonpost

(Di mercoledì 1 maggio 2019)aveva confessato il sogno dire iqualche tempo fa e, alla fine, lo ha realizzato. Le foto che immortalano la conduttrice in veste inedita accanto deisono state pubblicate dal settimanale "Chi".La moglie del campione giallorosso Francesco Totti è stata ritratta insieme alle altre "dame", ossia alle donne che decidono di vestire gli indumenti delle suore laiche e per tutta la durata delsi dedicano totalmente ai sofferenti che si recano a. Bando a cellulari, distrazioni, vestiti all'ultima moda e make-up: nell'avventura che laha scelto di affrontare sono concesse solo preghiere e l'impegno per iLa partenza della conduttrice è stata il 22 aprile, in compagnia della migliore amica. "Mi piacerebbe un'esperienza are i, la gente che va in... Ho ...

