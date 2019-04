Ragusa | agente spara alla moglie e poi si toglie la vita | lasciano due figlie piccole

Blastingnews

(Di martedì 30 aprile 2019) "Sto uccidendo Alice, prendetevi cura delle bambine": l'ultima telefonata di pochi secondi nel cuore della notte tra domenica e lunedì, l'ha fatta a sua madre Simone Cosentino, assistente capo della Polizia di Stato di 42 anni in servizio alle volantiQuestura di. Le ha chiesto di fare da madre alle sue due nipotine, prima di impugnare la pistola d'ordinanza e uccidere laAlice Bredice, di 33 anni, per poirsi laEd è stata proprio la figlia maggiore di nove anni, a chiamare i nonni invocando aiuto nella disperazione di un evento che segna per sempre la suae quella della sorellina. Uno stato condiviso dagli altri familiari adulti, dagli amici, ma anche dai colleghi di Cosentino a cui sono affidate le indagini, che non avevano avuto alcun sentore della tragedia. Nessuno poteva immaginare una cosa del genere: non c'erano mai stati episodi di violenza ...

