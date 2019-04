FCA | Samsung e Google | i veicoli del gruppo diventano sempre più intelligenti

sportfair

(Di martedì 30 aprile 2019) Tutti i nuoviFCA a partire dal 2022 Saranno dotati di una tecnologia nata dalla collaborazione conDa metà del 2020 tutte le vetture prodotte dalFCA saranno dotate di un nuovo “ecosistema“, nato dalla collaborazione tra ilitaloamericano, la coreana, ed il colosso del web. questa nuova tecnologia migliorerà le funzionalità online deiFCA di tutto il mondo. In una nota rilasciata dalFCA si legge: “Il nuovo ‘ecosistema’ connesso sarà lanciato nella seconda metà del 2019 e sarà presente, su scala globale, su tutti i nuoviFca a partire dal 2022. I nuovi sistemi di bordo e fuori bordo offrono ai clienti una interconnessa più veloce, comoda e totalmente integrata in oltre 150 paesi. I servizi Uconnect verranno implementati su una nuova piattaforma cloud gestita da Harman, ...

