Daniele De Rossi | nasce puledro in onore del capitano Roma | è il nipote di Varenne FOTO

Roma - Daniele De Rossi inaugura lo “Sport Festival” : Il capitano della Roma , Daniele De Rossi , ha inaugura to la quindicesima edizione dello ‘Sport Festival’ alla Marymount international school Rome. Il giocatore simbolo dei tifosi giallo Rossi è stato festeggiato dagli studenti delle scuole medie che non hanno perso l’occasione di salutarlo e scattare delle foto. “Siamo stati molto privilegiati ad avere con noi De Rossi – ha dichiarato la preside della Marymount, ...

La festa del papà nel calcio : da Alberto e Daniele De Rossi alla dinastia dei Blind : E il mondo del calcio non fa eccezione , con i tantissimi figli d'arte chiamati spesso all'ingrato compito di non far rimpiangere chi li ha preceduti. Un affare di famiglia, come quello di quei ...