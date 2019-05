Impulso freddo tra Domenica-Lunedì con calo termico e neve a quote medio-basse

retemeteoamatori

(Di sabato 27 aprile 2019) Bentrovati amici dopo i numerosi temporali ieri al Centro-nord , un nuovonord-atlantico tra domani eporterà l’ 8° perturbazione di Aprile sulla nostra penisola.Come vediamo nella mappa successiva di domani la risalita dell’alta pressione sulla Scandinavia e dell’alta pressione africana sull’europa occidentale, isolerà questa goccia fredda sullo stivale tagliandola dal vortice canadese. Vediamo gli effetti.pressione al suolo di28 Aprile Partiamo conl’aria fredda impatterà in mattinata sulle Alpi entrando dalla porta della Bora. Avremo quindi i primi temporali in mattinata dalle Alpi-prealpi del Nord-est in scesa sulla pianura friulana e veneta.Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno alla Lombardia orientale e in Romagna ma anche nelle zone interne del Centro ma anche lungo le coste ...

