Sono stata afferrata da Dio, è lui che fa il primo passo! Claudia Koll a Domenica In

(Di domenica 21 aprile 2019) L'attrice 53enne èospite diIn : "Quando feci Valeria medico legale mi feci delle domande visto che avevo a che fare con la morte. Mi parlavano di reincarnazione, anche se io vengo da una famiglia cristiana cattolica. C'era dentro di me una ricerca di senso", ha spiegato a Mara Venier. Quando Mara le ha chiesto in cosa consiste, l'attrice ha risposto: "Si leggono le scritture dell'Antico Testamento e si torna a parlare della Santa Pasqua".Ma la cosa sulla qualesi è emozionata di più è stato il racconto della sua vita religiosa: "Da cosa è partita ? Non lo so dire. Quando feci Valeria medico legale mi feci delle domande visto che avevo a che fare con la morte. Mi parlavano di reincarnazione, anche se io vengo da una famiglia cristiana cattolica. C'era dentro di me una ricerca di senso. Credo di essereda Dio, è lui che fa ilpasso".